SPORT lanza su nueva porra de la Champions: pronostica y gana muchos premios

SPORT estrena un nuevo juego para los aficionados al fútbol: una porra de la Champions en la que podrás pronosticar el resultado de cada partido, sumar puntos por tus aciertos y competir por alcanzar los primeros puestos del ranking.

La mecánica es sencilla. Antes de cada encuentro tendrás que elegir quién ganará o si habrá empate. Pero si quieres conseguir más puntos, podrás ir un paso más allá y arriesgarte con el marcador exacto de cada partido.

Cada acierto cuenta. Si aciertas el ganador de un encuentro conseguirás 2 puntos, mientras que acertar además el resultado exacto te permitirá sumar 2 puntos extra. Cuanto más afines tus pronósticos, más posibilidades tendrás de escalar posiciones.

La competición avanzará jornada a jornada. Cada nueva jornada se desbloqueará cuando haya finalizado la anterior, por lo que tendrás que estar atento a todos los partidos y completar tus pronósticos antes del cierre correspondiente.

La porra acompañará a la Champions durante todo el torneo, desde la fase de liga hasta la gran final, pasando por los play-offs, octavos, cuartos y semifinales. Todos los puntos que consigas se acumularán durante la competición y determinarán tu posición final en el ranking.

Para participar solo tienes que iniciar sesión como usuario de SPORT y guardar tus pronósticos. Además, la participación tiene premio: los usuarios registrados podrán optar a diferentes recompensas y quienes consigan situarse en las posiciones más altas del ranking tendrán la oportunidad de llevarse premios especiales.

Grandes premios en juego

Para participar solo tienes que iniciar sesión como usuario de SPORT y guardar tus pronósticos. La participación tiene recompensa: el 1º clasificado del ranking final se llevará una espectacular TV de 55" y el 2º clasificado ganará unos auriculares JBL.

Además, la emoción no termina en la final: los usuarios que lideren el ranking al terminar la fase de play-offs participarán en sorteos de camisetas de equipos europeos y tarjetas regalo.

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¿Crees que sabes quién ganará cada partido? ¿Te atreves a acertar los marcadores? Empieza a pronosticar, suma puntos y demuestra cuánto sabes de la Champions con la nueva porra de SPORT.