SPORT lanza ‘4 en Campo: Selección Española’: el juego definitivo para poner a prueba a los aficionados de La Roja

Después de conquistar a miles de aficionados con sus versiones dedicadas al FC Barcelona y al Real Madrid, SPORT da un paso más y presenta ‘4 en Campo: Selección Española’, una edición especial del popular juego pensada para los seguidores españoles.

Coincidiendo con la disputa del Mundial, esta nueva propuesta invita a los aficionados a demostrar cuánto saben sobre la historia reciente de La Roja, recordando alineaciones, generaciones doradas y futbolistas que compartieron minutos vistiendo la camiseta de España.

La mecánica mantiene la esencia que ha convertido a '4 en Campo' en un éxito: a partir de cuatro jugadores, el usuario deberá identificar qué futbolista completa la alineación. Un reto sencillo, rápido y altamente adictivo que pone a prueba la memoria, el conocimiento y la pasión por el fútbol.

Un juego para vivir el Mundial de forma diferente

'4 en Campo Mundial' nace con el objetivo de ofrecer una experiencia interactiva durante el torneo, permitiendo a los aficionados conectar con algunos de los momentos más importantes de la historia de la selección española.

Desde los héroes del Mundial de Sudáfrica 2010 hasta las nuevas generaciones que buscan escribir su propia página en la historia, el juego recorre diferentes etapas de La Roja y desafía incluso a los seguidores más expertos.

La evolución de un formato que conecta con los aficionados

El éxito de las versiones dedicadas al Barça y al Real Madrid ha demostrado que los aficionados disfrutan poniendo a prueba sus conocimientos futbolísticos. Con esta nueva edición mundialista, SPORT amplía el universo de '4 en Campo' y ofrece una nueva forma de seguir el campeonato más importante del planeta.

Más que un simple pasatiempo, '4 en Campo' se convierte en una experiencia digital diseñada para acompañar a los seguidores durante toda la competición, generando conversación, nostalgia y participación en torno a la selección española.

Porque durante el Mundial no solo importa lo que sucede sobre el césped. También cuenta cuánto sabes de la historia de La Roja.

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