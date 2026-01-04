“El sonido de MotoGP es puro rock & roll”

Fito, siempre empezamos estas entrevistas...

¿Puedo empezarla yo?

Dígame.

¡Que te quiero mucho, Ignasi! Agradezco mucho la localización que habéis buscado en SPORT para la entrevista porque a uno siempre le gusta que se cuiden los detalles y en Barcelona me siento muy bien acogido.

Gracias, reconozco que me ha dejado en fuera de juego. Entrando en materia, siempre empezamos estas entrevistas con idéntica pregunta. Deportivamente hablando, si tuviese que hacer un paralelismo, ¿en qué momento se encuentra su carrera?

Me compararía con un movimiento del tenis. Siento que estoy subiendo a la red para devolver la pelota al rival de la mejor manera posible. Estoy atento porque hay que reaccionar rápido dado que tenemos disco nuevo en el mercado que se titula ‘El monte de los aullidos’, que ya es disco de oro, y afrontamos una larga gira que empezó hace semanas en Santander y pasará por Barcelona los 16 y 17 de enero. Esta es una plaza dónde siempre se nos recibe con mucho cariño.

¿Por qué se ha ido a un deporte como el tenis? No lo esperaba.

Reconozco que he ido más a un movimiento determinado que a un deporte en concreto. También podría decirte que estoy en plena frenada a final de recta con una MotoGP o en plena aceleración con el gas a tope. Digamos que atravieso un momento profesional que requiere mucha atención. Me veo incluso siendo el futbolista que tiene que chutar un penalty decisivo en el último minuto de una final de Champions League o el portero que tiene que pararlo. Creo que lo de subir a la red tiene ciertos paralelismos y es un acto heroico.

Ha publicado disco y está inmerso en una gira maratoniana. ¿Cómo la afronta? ¿Qué tipo de aullidos encontraremos y que mensaje transmiten?

La música es tan complicada de explicar en palabras que precisamente por eso hacemos música. Hay una cosa que suelo poner en valor y que es por la que creo que grabo discos y no es otra que siempre estamos buscando que la obra represente al artista. No estoy hablando de géneros musicales en concreto. ¿Cuál es mi reto a la hora de sacar un disco? Que cuando escuche el disco sienta que soy yo. Suena a tontería, pero no es fácil. Muchas veces te pones a escribir y tocar por el simple hecho de hacerlo, pero en ocasiones notas que lo que estás haciendo no te representa. Uno se lo está pasando bomba, aunque no eres tú y en el momento en que quieres serlo aparece la dificultad. Hace años no sabía verlo o me daba igual, pero en tu arte es una necesidad que tu obra te represente y esté en las mismas coordenadas que estoy en la vida. Si no es así no me sirve y ese es el gran reto: que todo el mundo que lo escuche me vea reflejado con sinceridad y honestidad.

¿Hay momentos en los que no se ve reflejado?

Hay muchos momentos en los que sucede. Lo comentamos con otros compañeros artistas y músicos. Te lo pasas bien con la guitarra o el pedal o pruebas cosas, pero eso es divertirse y no eres tú. Experimentar con la música debe estar presente y sería triste no poder jugar con una guitarra.

Se ha ido al tenis, pero ¿cómo vamos de fútbol?

Ostia, me gustaría sentar cátedra aquí sentado en Barcelona contigo en este día tan maravilloso en el que luce el sol, pero no tengo ni puta idea (risas). A ver, seamos serios, he nacido en Bilbao y sólo por eso uno ya es seguidor del Athletic, pero no soy muy futbolero aunque lo sigo.

¿Qué significa ser del Athletic?

Es muy fácil de entender. Cuando una ciudad se siente de verdad representada por un equipo de fútbol cuyos jugadores no son estrellas de otra galaxia, lo digo en el sentido de que son unos auténticos currantes, pues las alegrías que da cuando gana son inmensas porque es el equipo del pueblo. Eso me pasa a mí que no soy muy aficionado. Uno de los momentos más bonitos de mi vida ha sido cuando he visto la Gabarra navegar por la ría de Bilbao con el equipo y toda la ciudad de celebración por las calles. Estar horas y horas viendo a todo el mundo de buen humor y festejando es maravilloso. Con mis hijos nos fuimos a un hotel que da a la ría para vivir el ambiente. Si fuésemos un equipo que todos los años ganamos algo no sería igual, pero la Gabarra nos alimenta cada 25 años con proteínas. El campo se llena cada domingo y es la muestra de lo que significa el Athletic.

¿Cómo describiría ese peregrinaje por Bilbao al mítico San Mamés que, aunque sea moderno, mantiene la esencia?

Imagínate. Ese peregrinaje, que no hago ahora, pero he hecho en muchas ocasiones, es brutal. Además, San Mamés, me trae recuerdos muy bonitos por los conciertos inolvidables que he hecho. Bilbao es una ciudad muy pueblo y no eres muy anónimo. Existen los típicos bares del bocadillo y no tienes tantas opciones como Berlín o Madrid, pero el peregrinaje va sólo de eso. En ‘Bilbo’ nadie va al fútbol sólo para ver a 22 tíos correr detrás de la pelota y se ponen en valor muchas otras cosas.

Su compañero de profesión y rival futbolístico por ser seguidor de la Real Sociedad, Mikel Erentxun, comentaba hace unos meses que no concibe otro ‘derby’ que no sea el vasco.

Erentxun es muy futbolero. Parto con la ventaja de que quiero que gane el Athletic, pero no le encuentro la rivalidad como un factor que genere tensión entre la gente. Lo que mola es el acontecimiento en sí y lo del resultado final pienso que: ¡vascos somos!

¿Tiene algún referente en el mundo del deporte?

Si hay una disciplina que no para de dar referentes no es otra que el deporte. Hay muchos nombres en la historia como Maradona, Miguel Indurain o Marc Márquez. Pero hay uno que siempre me hizo especial gracia y que es el exboxeador filipino Manny Pacquiao. Salía a los combates con una sonrisa porque sabía que iba a ganar sí o sí. Me cautivaba y volvía loco su actitud y pensaba qué sentirían los rivales de saber que no tenían nada que hacer. ¿Cómo afrontas eso? Con Valentino Rossi me sucedió algo parecido cuando fui a MotoGP. Entramos en la parrilla y él ahí como si estuviera de acampada en un parque, sin el casco y relajado. Estaba detrás en la parrilla, pero ya se los había merendado a todos con esa estrategia. Esas referencias en el deporte lo son por el esfuerzo y la superación y porque tienes que demostrar todo en el momento preciso en el que debes hacerlo. Es como la preparación para unas Olimpiadas en las que te juegas el entrenamiento de cuatro años en segundos o la concentración en el mundo del tenis.

¿Tiene algún momento histórico deportivo que recuerde que le marcase?

Lo de la Gabarra por la ría de Bilbao va en primer lugar. Luego, por amistad, el día que Herri Torrontegui ganó carreras en el Mundial de 80cc y paseó la ikurriña. Cuando sucede algo importante con alguien que conoces te llena aún más. ¿Sabes lo difícil que es para tipos como Herri o Efrén Vázquez el hecho de ganar un Gran Premio? Lo normal es que ni siquiera tengan opción así que cuando hacen podio, si al bueno le conoces, te alegras. ¡Y me gusta seguir viendo en Youtube el gol de Andrés Iniesta que nos dio el Mundial en 2010!

¿Qué parte de exigencia deportiva tiene el hecho de componer canciones?

Joder, ni el deporte es solamente esfuerzo físico, ni escribir canciones es sentarse a esperar a que vengan las musas. Ambas cosas tienen unas disciplinas que hay que cumplir y requieren ciertas habilidades e inspiración. Para dar la vuelta rápida hay que estar muy inspirado.

Es muy aficionado a MotoGP. ¿Qué le cautiva de dicho deporte?

Todo. El montaje, la logística, el pollo en la parrilla, la insultante edad de los Moto3, el ‘cristo’ que montáis y el ‘ruuuuido’; el sonido de las MotoGP es puro ‘rock and roll’. Ya es difícil salir de gira con casi un centenar personas de ‘crew’, pues imagina mover un país que es lo que hacéis cada semana: mover países. Tuve la suerte de hacer la vuelta en la biplaza en Catalunya y cuando subes con un maestro de estos sientes que eres un puto cero a la izquierda. Cuando estás en la parrilla la mayoría de la gente lleva tapones, pero eso sin ruido no es lo mismo. Y que te lleve ‘Fonsi’ Nieto, aunque sea en bicicleta, es lo más porque no has ido así en tu puta vida. Hubiese aguantado dos o tres vueltas más, pero tuve suficiente con dar una porque era ‘crossfit’.

Hablando de cross-fit, ¿practica algún deporte a diario?

Correr es necesidad. Todo el mundo que corre sabe que no es sólo por el deporte y porque es un momento increíble. Tienes la sensación de que si uno aguanta una hora corriendo eres capaz de hacer cualquier cosa en la vida. Siempre estoy deseando salir a correr por el monte a mi ritmo, claro, e intento mantenerme recio y duro. Ahora mismo me pondría ‘Ardi’ del disco nuevo que es muy divertida y me motiva a salir a correr.

¿Cómo ve la industria musical?

Con cambios de paradigma total. Llevamos tanto tiempo en ella que hemos tenido la suerte, o no, de ver muchas reconversiones. Seguimos haciendo canciones, grabando discos y organizando giras, pero todo cambia a nuestro alrededor. El otro día en Warner les explicaba a los jóvenes cómo eran aquellos tiempos. Les decía que cuando salió el CD en mi contrato ponía que eso eran nuevas tecnologías y me pagaban menos por los royalties. La vida sigue y hagas lo que hagas te vas acomodando o intentando que los cambios que llegan no sean incómodos. Vender discos físicos es un acto de fe, pero se consume muchísima música. El peso que puedo guardar, cuidar y que no decaiga son mis canciones y tengo que seguir así porque me gano la vida con una guitarra.

¿Acojona doblar fechas de conciertos en casi todas las ciudades del tour?

No es acojone, es responsabilidad. Pero, o te la quitas, o no puedes avanzar. Trato de no normalizar nada. “No que Fito ha llenado el Sant Jordi que guay”, no tío, no hay nada de guay; es la ostia. Tengo la suerte de haber hecho un camino que empezó con Platero y Tú en una sala que se fue liando y hemos acabado en un pabellón con 16.000 personas y 8 discos. Ese camino es largo y uno va asimilando paso a paso lo que va consiguiendo. Para más cojones monto los Fitipaldis y hago lo mismo. Y volvemos a las mismas salas pequeñas, bares, defendiendo el proyecto con toda la alegría del mundo. Y hago una gira grande con Extremoduro. ¿Cómo no me voy a dar cuenta de que no es normal llenar dos Sant Jordi? Si tuviera 20 años y mi primer disco me hubiese dado esto sería idiota, pero me faltarían datos para saber leer lo que está pasando; me lo he currado. Es como si tu primer coche es un Porsche o un Ferrari y no sabes qué es conducir un SEAT SuperMirafiori.

¿Cómo afronta esta extensa gira?

De la misma manera con la que vivo: con ilusión. Mientras la mantienes todo funciona. Doy fe y la gente de cierta edad sabe que lo que te paraliza es la falta de ilusión y las sinergias no funcionan. Si piensas en que es tu última gira o que no quieres grabar más discos esa actitud ni aporta, ni ayuda. Tenemos la suerte de hacer lo que nos gusta con la gente que queremos y es la ostia. También cuido la respiración que lo es todo para aguantar mis conciertos que no son cortos que digamos.

Tiene un Dream Team en el escenario.

Así es. Como te decía antes hago lo que me gusta con la gente que quiero y esa es la clave. Cuando llegamos a casa después de tocar y sentimos que nos han dado tanto cariño y tanto amor, no solo en el escenario sino en la carretera o los restaurantes, eso no se puede normalizar. Lo bonito es que algunos miembros de la banda vamos juntos al gimnasio durante las giras.

La última, ¿qué escuchaba en el coche de sus padres?

En casa sonaba mucho folk gallego porque la familia de mi padre eran gallegos de aquellos que venían con la pandereta y los chorizos, pero las primeras canciones que recuerdo en coche eran en un Seiscientos 124D con los Fórmula Quinta, Los Diablos y Los Bravos.