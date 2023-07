Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental, Euro Mobility Festival y la asociación AMBE, acuerdan colaborar para potenciar la industria del ciclismo

El festival Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental y Euro Mobility Festival, a celebrarse en Girona del 22 al 24 de septiembre, han firmado un acuerdo de colaboración con la Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE) para potenciar la industria del ciclismo.

Este acuerdo incluye una serie de acciones conjuntas que se irán activando y anunciando. Entre otras acciones, los asociados de AMBE se beneficiarán de una serie de ventajas para estar presentes en el festival de Girona a partir de la edición de 2024.

AMBE, Asociación de Marcas y Bicicletas de España, es la voz del sector de la bicicleta. Formada por más de 80 empresas asociadas y aliadas, AMBE promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte, ocio, turismo y deporte, así como el crecimiento del sector a través del trabajo con organismos públicos y privados.

Respecto al Euro Mobility Festival, se está organizando una mesa conjunta en la que se abordará la situación de la industria europea y estatal de la bicicleta, y sus principales datos. Entre los invitados estará Manuel Marsilio, director general de CONEBI y Jesús Freire, secretario general de AMBE.

Entrevista a Albert Balcells, CEO de Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental y Euro Mobility Festival

1. Han pasado seis años desde el lanzamiento de Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental. Obviamente eso fue interrumpido por la Covid, pero ¿está satisfecho con su progreso hasta ahora? ¿Parecía ser un éxito bastante instantáneo en 2017?

La verdad que en su inicio en 2017 teníamos nuestra incertidumbre sobre como aceptaría el mercado europeo la idea de trasladar un caso de éxito tan grande como era Sea Otter Classic en Estados unidos, una referencia mundial desde hace muchos años. Realmente, fue mejor de lo esperado y la aceptación por parte del mercado fue mucho más allá de lo que pensábamos. Estaba claro que el sector del ciclismo europeo necesitaba y buscaba hacía tiempo un festival de este estilo y así se demostró en su rápido crecimiento y consolidación. Obviamente, el Covid nos afectó duramente, pero con gran esfuerzo por parte de todos lo superamos, como en tantos otros sectores y aspectos de la vida y todo ello nos ha hecho aún más fuertes como podemos ver en las cifras actuales. Estamos contentos con el progreso, pero nos queda mucho por hacer.

2. ¿Cómo ve el progreso del número de visitantes? ¿Y cómo han cambiado?

El progreso ha sido muy rápido año a año, solamente llevamos 6 ediciones contando que 2 han sido muy afectadas por el Covid, ahora no pensamos tanto por la cantidad que, por la calidad, no queremos masificar el festival y que se haga incómodo para los visitantes y los expositores, preferimos encontrar aquel perfil de visitante muy interesado y conocedor de lo que quiere, que aporte mucho valor a las marcas expositoras, que participe en los eventos deportivos y al final se lo pase muy bien en Sea Otter Europe.

3. Si bien 2023 no es el primer año en que los espectáculos regresan después del Covid, parece que este año hay un poco más de confianza en torno a los festivales y eventos; ciertamente vimos una buena cantidad de ruido en torno a Sea Otter Classic este año. . ¿Cuáles son sus expectativas para Sea Otter Europe de este año? ¿Están las cosas ahora realmente "volviendo a la normalidad"?

Sí, así es, la gente quedó muy impactada con los cierres durante la Covid, las limitaciones para viajar y hacer actividades y participar en eventos, tras ello, en el 2022 ya vimos una recuperación mucho más rápida de lo que esperábamos y se decía, por suerte. Por otro lado, la bicicleta en general, está cogiendo un impulso a nivel internacional muy fuerte debido a las políticas de las instituciones públicas y centenares de asociaciones e iniciativas de todo tipo para potenciar el uso de la bicicleta, sobre todo en las ciudades. Las bicicletas eléctricas en general, urbanas, las bicis cargo, etc están renovando las potencialidades de crecimiento y diversificación del sector.

4. ¿Qué ofrece Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental que no pueda encontrarse en otros festivales?

Sea Otter Europe es uno de los festivales más importantes del continente europeo por tamaño, número de marcas, actividades y eventos y visitantes, pero, además, y, sobre todo, tiene un hecho diferenciador clave que es su ubicación. Girona y su entorno es único, es un espacio y una ciudad que hace muchos años que están trabajando para potenciar la bicicleta, ya sea como medio de transporte como a nivel turístico, muchos corredores y equipos profesionales tienen su base aquí hace muchos años, la ciudad de Girona es muy bonita, y su entorno es ideal y variado para practicar cualquier modalidad de ciclismo, la gastronomía, el paisaje, las carreteras y sobre todo el clima, la hacen excepcional y a todo ello ahora se le suma Sea Otter Europe, como un aliciente más.

5. El demobike de bicicletas del festival es clave para el atractivo de Sea Otter Europe, ¿es justo decirlo?

Sí, totalmente, el demobike de Sea Otter Europe es una de las claves de su éxito. Que los usuarios o potenciales compradores puedan probar todas las bicicletas de más de 40 marcas, de todas las modalidades durante el festival es algo excepcional, ¡y todo gratuito! Es como un parque temático de diversión en el mundo de la bicicleta. Pero también para las marcas, ya no es solo ver una bicicleta en una web, una revista o en la tienda, es que la puedes tocar, sentarte sobre ella y probarla en circuitos reales y disfrutar y sentir como es esa bicicleta antes de comprarla. El contacto directo con los técnicos de cada marca para preguntar sobre las novedades técnicas o nuevos modelos también es un hecho único, y para las marcas es ideal tener este contacto con los que pueden ser sus compradores y usuarios de sus bicicletas, sobre todo para aquellas marcas que sólo venden online. Todo el mundo gana.

6. El Euro Mobility Festival se organiza junto a Sea Otter Europe este año. Para aquellos nuevos en ese programa, ¿puedes contarnos un poco más al respecto? Es interesante ver un festival orientado a los deportes ciclistas que también da cabida a un sector de ciclismo/movilidad: ¿fue en respuesta a las tendencias de la industria?

Sí, en línea con el gran impulso que está adquiriendo la bicicleta como modo de transporte urbano, ya no como un elemento deportivo o lúdico, nos hizo decidir en la pasada edición que era necesario separar estos dos grandes bloques del mundo de la bicicleta, y no sólo de la bicicleta sino de cualquier elemento de transporte sostenible individual que están surgiendo. Las necesidades son diferentes, a veces las marcas, los elementos en sí, etc. Es un nuevo modelo y un nuevo campo que acaba de empezar y que tendrá un largo y amplio recorrido.

Si bien es cierto que el Euro Mobility Festival (EMF), nació bajo el paraguas de Sea Otter Europe para aprovecharse del tirón de la marca y de los visitantes del festival ciclista, a medio plazo el EMF está llamado a tener espacio propio, personalidad propia y en general ser un festival en sí mismo, separado de Sea Otter Europe. De hecho, este año, aunque se celebra en las mismas fechas y recinto, tiene espacio propio, imagen y comunicación propias, programa propio, demobike diferenciados con circuitos diferentes, etc.

7. En ediciones anteriores a Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental, se dió cuenta del crecimiento del mercado del cicloturismo, con espacios de cicloturismo en la feria que crecen en número año tras año. ¿Se espera que esta expansión continúe? ¿Buscará nuevas formas de hacer más para los visitantes del cicloturismo?

Sí, así es, el cicloturismo es un segmento dentro del mercado del ciclismo que lleva muchos años creciendo y desde la pandemia que se ha multiplicado el uso de la bicicleta incluso para las vacaciones. Ya no es solamente un elemento para practicar deporte en el día a día o los fines de semana o un elemento de transporte diario en las ciudades, ya es uno de los subsegmentos de turismo más importantes y de mayor crecimiento. Son muchos los territorios y destinos que se están especializando y potenciando sus atractivos y recursos para adaptarse al turista de bicicleta en todas su modalidades. El cicloturismo cada vez mueve más dinero en los territorios, es un cliente tranquilo, respetuoso con el destino, exigente y que se interesa por muchas cosas como la cultura, la gastronomía, etc. Es muy apreciado por los territorios y una alternativa de creación de riqueza para zonas que han perdido industria u otros medios de subsistencia. Cada vez vamos ampliando más el espacio dedicado a este tipo de expositores como son agencias nacionales de turismo, territorios, receptivos y agencias, rutas, etc.

8. Si alguien aún no ha visitado o expuesto en Sea Otter Europe y lo está considerando este año, ¿qué le diría?

Pues le diríamos lo mismo que le decimos a cualquier marca o profesional de cualquier mercado europeo o extraeuropeo, que Sea Otter Europe es uno de los festivales de ciclismo más importantes del continente, totalmente consolidado, que cada vez crece más en expositores internacionales, espacio y marcas y también en visitantes, que es una gran oportunidad para presentarse en el mercado tanto a nivel profesional, como de usuario final, una opción para darse a conocer, para potenciar la marca, para conseguir nuevos contactos, nuevos distribuidores, hacer test de producto, ser partner del festival o de alguno de los muchos eventos deportivos, etc, Sea Otter Europe es una gran herramienta de comunicación y comercialización en el mercado ciclista europeo.

Más información: www.seaottereurope.com , www.euromobilityfestival.com y www.asociacionambe.com