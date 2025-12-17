El Premio Dani Montesinos abre su 14ª edición para impulsar a jóvenes periodistas deportivos

El Premio de Periodismo Deportivo Dani Montesinos alcanza su 14ª edición y lo hace, una vez más, con el objetivo de poner en valor y dar visibilidad al periodismo deportivo y, al mismo tiempo, promocionar a los jóvenes estudiantes. Está convocado por MICSports, empresa organizadora del torneo internacional de fútbol base MICFootball, con la colaboración del Grupo Mediapro. El plazo para que los estudiantes presenten sus trabajos se ha abierto este mismo mes de diciembre y finalizará el 6 de marzo de 2026. El premio para el ganador consiste en una estancia en prácticas en el Canal GOL o en la redacción de Globomedia en Barcelona, así como en formar parte del equipo de prensa de la próxima edición del MICFootball, que tendrá lugar en las comarcas gerundenses entre el 31 de marzo y el 5 de abril del próximo año.

Marc Abelló ganó el Premio Dani Montesinos / MICFOOTBALL

Este certamen nació con la voluntad de recordar la figura del periodista de La Sexta, entre otros medios, que falleció en un accidente de tráfico en 2012. Al mismo tiempo, pretende dar un impulso de promoción a los jóvenes estudiantes para que puedan sumar experiencias en un medio de comunicación. Los participantes que opten al premio deberán entregar un trabajo periodístico centrado en la temática del fútbol base o de las categorías territoriales, en cualquiera de sus múltiples vertientes.

Al galardón pueden presentarse estudiantes de cualquiera de los grados de Periodismo, así como de los posgrados y másteres de Periodismo Deportivo. Los trabajos pueden realizarse en catalán o en castellano y en cualquier formato: prensa escrita, prensa digital, fotografía, radio o televisión. El proyecto puede haber sido ya publicado en un medio de comunicación, ser fruto de un trabajo académico en el marco de los estudios del participante o elaborarse expresamente para este premio.

Dani Montesinos fue periodista deportivo de La Sexta y falleció en el año 2012

El galardón se creó en 2012 y, en la primera edición, el premio fue entregado a título póstumo a Dani Montesinos. En 2013 fue concedido al Colegio de Periodistas de Cataluña como reconocimiento a todos los profesionales del periodismo deportivo que se han hecho eco de las noticias relacionadas con el torneo MICFootball desde sus inicios. El punto de inflexión llegó en 2014, cuando se redefinió el Premio de Periodismo Deportivo Dani Montesinos, ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de continuar su formación como profesionales del periodismo deportivo en el Canal GOL.

Dani Montesinos falleció en 2012 y trabajaba en La Sexta / MICFOOTBALL

Los últimos ganadores han sido Nacho González (2014), Pau Folqué (2015), Lisbeth Cid (2016, año en el que también se entregó el accésit a Sara Jiménez), Arnau Segura (2017), Àlex Palomar (2018), Marc Abelló (2019), Antonio Tuachi (2020), Marc Perelló (2022), Óscar Ollero (2023), Marta Giménez (2024) y David Guitart (2025). Las bases del premio pueden consultarse en la web del MICFootball: www.micfootball.com

Maite Colomer, directora del MICFootball, explica que el Premio Dani Montesinos “es una ayuda y, al mismo tiempo, una oportunidad para que los estudiantes de periodismo puedan ampliar sus conocimientos y continuar su formación académica formando parte de un medio de comunicación de prestigio y renombre”. Destaca la “importancia” de este galardón, que permite “consolidar el interés por el fútbol base”, ya que en cada edición del MICFootball “los futbolistas, independientemente de su edad, ofrecen una clase magistral de valores y deportividad que todo el mundo debería conocer”. Añade también que el premio es “una manera de honrar y recordar la figura de Dani Montesinos, un periodista con una trayectoria muy reconocida que durante años siguió la actualidad del FC Barcelona en diferentes medios”.