Esta es la portada de SPORT de hoy, viernes 6 de febrero
El FC Barcelona valora seriamente ejecutar la opción de compra de 30 millones de euros por Marcus Rashford. El delantero inglés ha convencido por su rendimiento, su adaptación inmediata y su capacidad para marcar diferencias tanto de inicio como saliendo desde el banquillo, lo que le convierte en una pieza muy útil para el proyecto.
El club considera asumible la inversión si mantiene el nivel mostrado. Su polivalencia ofensiva, su potencia y su experiencia en la élite han reforzado la confianza del cuerpo técnico, que ve en Rashford un jugador capaz de elevar el nivel competitivo del ataque azulgrana.
La portada también viene marcada por la entrevista exclusiva a Iñaki Urdangarin, que se confiesa en SPORT y reconoce que “el deporte fue mi medicina en la cárcel”, en una charla personal sobre su pasado, su presente y su nuevo proyecto profesional ligado al emprendimiento y el ‘coaching’.
En baloncesto, el Barça de Pascual necesita reaccionar y afronta una salida exigente en Euroliga ante el Baskonia. Además, en fútbol femenino, el Barça goleó al Real Madrid en la Copa de la Reina, mientras que el Atlético se clasificó para semifinales de la Copa del Rey tras arrasar al Betis.
