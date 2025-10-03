Esta es la portada de SPORT de hoy, viernes 3 de octubre

El deporte español celebra un nuevo éxito internacional: el Barça de balonmano se proclamó campeón del mundo tras imponerse al Veszprém por 30-31 en un partido vibrante que confirma el dominio blaugrana en la élite europea. La gesta ha sido recibida con entusiasmo en la afición culé, que suma un título más a sus vitrinas y consolida al club como referente indiscutible de la disciplina.

En fútbol, el protagonismo recae en el técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, quien participó en el Oktoberfest de la Casa SEAT y lanzó un mensaje contundente: “Lucharemos por esta Champions”. Aunque el entrenador alemán no prueba el alcohol, brindó simbólicamente con jarras de cerveza y prometió trabajo incansable para llevar al Barça a conquistar la máxima competición europea de clubes.

Esta es la portada de SPORT / SPORT

Por otro lado, el Real Madrid atraviesa un momento delicado en los despachos: la valoración de mercado de Vinicius Jr. ha caído, lo que supone un golpe para la entidad blanca que confiaba en su estrella como pieza clave de futuro.

En competiciones continentales, los equipos españoles tuvieron una jornada positiva. En Europa League, el Celta consiguió su primera victoria de la temporada al derrotar 3-0 al PAOK en Balaídos, mientras que el Betis se llevó los tres puntos de Bulgaria tras vencer 0-2 al Ludogorets, con un sobresaliente Giovani Lo Celso como figura del encuentro.

Finalmente, en la Conference League, el Rayo Vallecano debutó con triunfo al superar 2-0 al Shkëndija, resultado que ilusiona a su afición con un recorrido exitoso en Europa.