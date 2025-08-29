Esta es la portada de SPORT de hoy, viernes 29 de agosto

"Camino de campeones". El Barça ya conoce su camino en la nueva edición de la Champions League. El equipo de Hansi Flick se medirá a PSG, Chelsea, Eintracht, Brujas, Olympiacos, Slavia Praga, Copenhague y Newcastle en la Fase Liga, una fórmula que permitirá calibrar el nivel del conjunto azulgrana frente al actual campeón del torneo y al campeón del Mundial de Clubes. La competición promete ser exigente y un verdadero test para los jugadores culés en su objetivo de pelear por todos los títulos.

En el mercado de fichajes, el Chelsea ha subido la puja por Fermín, ofreciendo 65 millones de euros por el centrocampista, mientras que el Barça sigue pendiente de reforzar su plantilla. Por su parte, el Girona sigue moviendo piezas y deja 30 millones con la salida de Krejci, que llena las arcas pero vacía la defensa.

Esta es la portada SPORT / sport

El Real Madrid también afronta una fase complicada, con tres ‘cocos’ y un calendario exigente en la Liga, mientras que Atlético, Athletic y Villarreal ya conocen a sus rivales para los próximos compromisos europeos.

En otros deportes, Carlos Alcaraz mantiene el ritmo en el US Open y avanza con paso firme hacia el encuentro ante Darderi. En baloncesto, España sufrió una dura derrota en el estreno del Eurobasket ante Georgia (83-69), mientras que en política Ayuso cede y se queda sin opciones en la vuelta.