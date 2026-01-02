La portada de SPORT abre el año con preocupación en clave azulgrana y un gran sobresalto alrededor de una de sus joyas. “Susto Lamine” es el titular principal tras conocerse que el joven delantero del FC Barcelona se perdió la primera sesión de entrenamiento del año debido a un malestar general. La situación mantiene en alerta al cuerpo técnico, con Hansi Flick pendiente de su evolución para decidir entre hoy y mañana si el crack puede llegar en condiciones óptimas al derbi frente al Espanyol. Aunque no se habla de lesión grave, la prudencia marca los tiempos con un jugador clave en el esquema del equipo.

Esta es la portada de SPORT de hoy, viernes 2 de enero / sport

En paralelo, el Real Madrid protagoniza otro de los grandes focos informativos con un nuevo contratiempo físico. Kylian Mbappé vuelve a estar KO, se perderá el partido ante el Betis y su presencia en la Supercopa queda seriamente en duda, un golpe importante para el conjunto blanco en un tramo exigente del calendario.

La actualidad azulgrana se completa con el regreso de Joan García al foco competitivo, mostrándose más que preparado para el derbi, mientras que en clave Espanyol solo se registra una baja para visitar al Barça, lo que anticipa un duelo intenso y muy disputado.

El deporte también mira más allá del fútbol. En baloncesto, Pau Gasol transmite un mensaje de optimismo en una entrevista en la que asegura que “el Barça volverá a estar donde se merece”, apelando a la paciencia y al trabajo a largo plazo. Por último, el mundo del motor suma protagonismo con el Rally Dakar, donde se destaca la mentalidad competitiva de sus protagonistas ante un desafío extremo.