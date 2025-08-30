Esta es la portada de SPORT de hoy, sábado 30 de agosto

El futuro de Fermín López sigue generando incertidumbre en el Barça. La oferta del Chelsea ha puesto al jugador en el centro de la actualidad y mantiene en vilo al club. Hansi Flick empieza a impacientarse ante la falta de una decisión, aunque desde la entidad se muestran optimistas con la continuidad del centrocampista andaluz, convencidos de que ya ha tenido tiempo suficiente para valorar su futuro.

En el panorama de selecciones, Luis de la Fuente mantiene su apuesta por el núcleo azulgrana: siete futbolistas del Barça han sido convocados para la absoluta, aunque la lista destaca por la ausencia del portero Joan García. El seleccionador pidió paciencia y confianza en un grupo que sigue siendo la base del proyecto español.

En ciclismo, Juan Ayuso se reivindicó en La Vuelta con un triunfo en Cerler que lo devuelve a la pelea tras un arranque complicado. El joven corredor español se redime y vuelve a situarse entre los favoritos.

En LaLiga, Xabi Alonso sorprendió con un gesto de autoridad al “indultar” a Vinicius para el duelo entre Real Madrid y Mallorca (21:30h). Por su parte, el Girona se mide al Sevilla (19:30h) en un partido clave en Montilivi, con Míchel apelando a la unidad de su equipo.

En Fórmula 1, Fernando Alonso sigue demostrando su vigencia: el asturiano se ha colado entre los mejores en los Países Bajos, alimentando la ilusión de cara a la clasificación y la carrera del fin de semana.

El día deportivo se completa con el Eurobasket: España se enfrenta a Bosnia (20:30h), con Sergio Scariolo apelando a la experiencia de los veteranos en un duelo sin margen de error.