Esta es la portada de SPORT de hoy, sábado 3 de enero
La portada de SPORT de este sábado pone el foco en un Espanyol-Barça que va mucho más allá de la rivalidad histórica. Cornellà acoge un duelo que se presenta más igualado que en temporadas anteriores, con ambos equipos en una dinámica positiva y con el regreso de Joan Garcia como uno de los elementos que marcan el pulso del partido. El encuentro llega cargado de simbolismo y presión, no solo por lo que representa el derbi, sino por el momento competitivo de ambos conjuntos, dispuestos a mantener su racha de victorias y enviar un mensaje claro en LaLiga.
En clave azulgrana, Hansi Flick deja claro que el mercado de invierno será importante, aunque condicionado al sentido común. El técnico alemán reconoce la necesidad de reforzar la plantilla, pero insiste en que cualquier incorporación debe encajar en el proyecto deportivo y no responder a impulsos. Mientras tanto, el entorno arbitral también centra el debate, con Manolo González criticando la designación de un árbitro catalán para el partido, al considerar que añade una presión innecesaria a un choque ya de por sí tenso.
Fuera del derbi, la actualidad blanca pasa por la baja de Mbappé, un nuevo quebradero de cabeza para Xabi Alonso y su plan deportivo en el Real Madrid. En baloncesto, el Barça protagoniza una remontada de carácter ante el Zaragoza en la Liga Endesa, reafirmando su candidatura en una temporada exigente. Y en el motor, Carlos Sainz arranca el Rally Dakar como uno de los grandes favoritos, dispuesto a pelear por un nuevo éxito en una de las pruebas más duras del calendario.
