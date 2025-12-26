La portada de hoy de SPORT sitúa el foco en el futuro inmediato del FC Barcelona y, especialmente, en la figura de Robert Lewandowski. El delantero polaco habla desde su país sobre su continuidad y deja un mensaje tan claro como abierto: “¿Quedarme? Depende del club”. Lewandowski explica que su salario no será un problema y reconoce que su gran objetivo es ganarlo todo: LaLiga, la Champions League y lograr la clasificación para el próximo Mundial. Unas palabras que reafirman su ambición competitiva, pero que también trasladan la responsabilidad final a la planificación deportiva del Barça.

En clave institucional, Xavi Puig, directivo del club, defiende con firmeza el modelo de cantera en una entrevista en la que subraya que “el talento de la casa tiene que quedarse en casa”, reforzando la apuesta del club por los jóvenes formados en La Masia como base del proyecto de futuro.

Esta es la portada de SPORT de hoy, sábado 27 de diciembre / sport

El Real Madrid también aparece en la portada, con una situación compleja en los despachos. Xabi Alonso deberá afrontar el tramo decisivo de la temporada sin refuerzos, pese a las carencias detectadas en la plantilla, una circunstancia que condiciona las aspiraciones blancas.

El baloncesto ocupa su espacio con la preocupación de Xavi Pascual por el estado físico de sus pívots de cara al compromiso en Bilbao, mientras que el mundo del motor aporta un toque diferente con Nandu Jubany, que confiesa su deseo de atreverse con un camión en el Dakar 2026.