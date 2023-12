Esta es la portada de SPORT de hoy, sábado 16 de diciembre de 2023

"LA ÚNICA RESPUESTA ES GANAR" es el titular de la portada de SPORT de hoy sábado, 16 de diciembre de 2023. Xavi censura las críticas del entorno, reclama unidad y estabilidad, y destaca su buena relación con Laporta y Deco.

"Me llegan mensajes como si esto fuera un funeral", dice el técnico, que busca insuflar ánimos al barcelonismo. Sea como sea, no se plantea nada que no sea una victoria frente al Valencia.

En baloncesto, el Barça de Roger Grimau sigue con su mala racha de resultados. El Olimpia Milano asaltó el Palau en Euroliga (86-90) en la que ya es la segunda derrota consecutiva en el Palau Blaugrana. Las sensaciones no son buenas en el equipo.

Y en el Barça femenino, también hay lío. Jonatan Giráldez sigue sin torcer su postura y comunica al equipo que abandonará el Barça a final de temporada. Su próximo destino será, presumiblemente, la liga de Estados Unidos.