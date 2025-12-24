La portada de SPORT de hoy miércoles, 24 de diciembre de 2025

Marcus Rashford se ha abierto sobre su presente y su futuro en el FC Barcelona y ha dejado un mensaje rotundo: “Quiero quedarme en el Barça”. El delantero, que luce el 14, asegura que su aterrizaje en el club ha sido más sencillo de lo esperado por el trato recibido desde el primer día: “Desde el primer momento he sentido que todo el mundo me ha recibido muy bien”, explica, antes de remarcar cuál es su meta principal en esta nueva etapa: “Vine para levantar títulos”.

En clave social, el club también dejó una imagen navideña: el jugador que luce el dorsal 4 posó con un tió durante una visita a la Escola Vedruna de Barcelona, en un gesto cercano antes de las fiestas.

En baloncesto, el Barça cayó por la mínima ante Fenerbahçe (72-71) en un partido marcado por la controversia. La derrota pone fin a la racha del equipo dirigido por Pascual, en un desenlace que dejó protestas y debate por decisiones determinantes.

Esta es la portada de SPORT de hoy / sport.es

Mientras tanto, el Real Madrid toma decisiones de calado con Endrick, que se marcha cedido al Olympique de Lyon. El movimiento llega tras meses de incertidumbre y un rendimiento lejos de lo esperado, en un giro que reabre el foco sobre su evolución: de promesa deslumbrante a una etapa de dudas.

En motor, Nani Roma encara el reto del Dakar con un mensaje claro: “Ahora tengo que entrenar el doble”. El piloto reconoce que el listón ha subido y que la preparación será clave para llegar con opciones reales a una de las pruebas más exigentes del calendario.