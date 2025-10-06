El gran protagonista de la portada de SPORT de hoy es Hansi Flick. El técnico, pese a ver la derrota ante el PSG y el Sevilla, no ha perdido la confianza de la dirección deportiva del club azulgrana.

Esta es la portada de SPORT de hoy martes, 7 de octubre de 2025 / SPORT.es

En el vuelo de vuelta de Sevilla, el presidente Joan Laporta le comunicó al técnico alemán que logrará los objetivos planeados al inicio de temporada.

El lunes se celebró el sorteo de la nueva edición de la Copa del Rey. El sorteo confirmó los rivales tanto de Espanyol como de Girona. Los pericos se medirán ante el At. Lleida y el conjunto gironí se verá las caras ante el Constància.

Este martes arranca la Champions en el fútbol femenino. El conjunto azulgrana se mide a las 21:00 ante el Bayern en un debut muy exigente.

En motor, Marc Márquez finalmente no pasará por quirófano. La escudería ha confirmado que el piloto catalán se perderá los dos próximos Grandes Premios. En ciclismo, tras la polémica que se vivió en La Vuelta, se termina el patrocinio de Israel en el Premier Tech.

Todo esto y mucho más en sus quioscos de confianza.