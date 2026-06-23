Hoy en la portada de SPORT titulamos "El mejor de la historia". Leo Messi vuelve a acaparar todos los focos del Mundial 2026 después de firmar un espectacular doblete en la victoria de Argentina ante Austria (2-0). El capitán albiceleste lideró una vez más a su selección y alcanzó un nuevo registro histórico que refuerza su condición de leyenda absoluta del fútbol. Con su exhibición, Argentina certificó su clasificación para la fase final del torneo y confirmó que sigue siendo una de las grandes aspirantes al título.

Esta es la portada de SPORT de hoy, martes 23 de junio de 2026 / Sport.es

En esta edición analizamos en profundidad la actuación de Messi, que continúa ampliando una carrera irrepetible incluso en la recta final de su trayectoria deportiva. Sus dos goles no solo resultaron decisivos para asegurar el triunfo argentino, sino que le permitieron convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales, un récord que añade todavía más brillo a un palmarés único. SPORT repasa todos los detalles de una noche histórica para el fútbol mundial y el impacto que sigue teniendo el astro argentino en cada partido que disputa.

Además, el diario recoge las declaraciones de Julián Álvarez, uno de los nombres que sigue apareciendo en la agenda de los grandes clubes europeos. El delantero argentino se pronuncia sobre su futuro y deja una frase contundente sobre la posibilidad de cambiar de equipo, unas palabras que generan interés en el mercado y que pueden tener repercusión en los próximos meses.

La actualidad también pasa por el baloncesto, donde el Barça sufrió un duro revés en casa tras caer ante el Valencia Basket por 80-88. Un resultado que complica las aspiraciones azulgranas en la lucha por alcanzar la final y que obliga al equipo a reaccionar en los próximos compromisos. SPORT analiza las claves de la derrota y las opciones que todavía mantiene el conjunto blaugrana.

Por otro lado, los lectores encontrarán información sobre la primera edición de Graviteo, un nuevo festival dedicado a los deportes urbanos que nace con la intención de convertirse en una referencia dentro del sector. El evento reúne distintas disciplinas y promete acercar aún más estas modalidades al gran público.

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Una portada marcada por la grandeza de Messi, protagonista de una nueva página dorada en la historia del fútbol, y por una intensa actualidad deportiva que abarca desde el Mundial hasta el mercado de fichajes, el baloncesto y las nuevas tendencias del deporte urbano.