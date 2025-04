"Flick se pone duro". El técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, ha sido contundente ante las quejas de algunos jugadores por su falta de minutos: "Entiendo que no estén contentos, pero no entiendo la reacción", declaró el alemán, dejando claro que la disciplina y el compromiso estarán por encima de los egos individuales. El Barça se enfrenta esta noche al Mallorca en el Camp Nou (21:30 h) con la mira puesta en no ceder terreno en LaLiga y llegar en forma a la final de la Copa del Rey.

Por otro lado, Lamine Yamal sigue sumando hitos en su joven carrera. El delantero blaugrana ha sido galardonado con el Premio Laureus como Deportista Revelación del Año 2025, un reconocimiento que lo sitúa entre las grandes promesas del deporte mundial.

En la lucha por la permanencia, el Girona sigue complicándose: cayó 3-1 ante el Betis y se acerca peligrosamente a los puestos de descenso. El Valencia, por su parte, intentará esta tarde dar un paso más hacia la salvación en su enfrentamiento ante el Espanyol.

Esta es la portada de SPORT de hoy, martes 22 de abril / SPORT

En el mundo del tenis, el Mutua Madrid Open promete emociones fuertes: Novak Djokovic y Carlos Alcaraz se verán las caras en una esperada semifinal que podría definir al gran favorito del torneo.

En otro tono, el mundo del deporte despide con tristeza al Papa Francisco, fallecido a los 88 años. Conocido por su pasión por el fútbol, especialmente por el San Lorenzo de Almagro, el pontífice fue siempre cercano al deporte como vía de unión y valores.