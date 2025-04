La portada de SPORT de hoy, lunes 7 de abril de 2025

El titular de la edición de la portada de hoy de SPORT es "Tocados". El mal momento del Real Madrid es el gran protagonista de la edición. El conjunto blanco atraviesa un momento delicado: su juego no convence, las dudas crecen en torno a Ancelotti y la afición empieza a señalar a Vinicius. Los problemas llegan en el peor momento posible, con LaLiga en sus últimas jornadas y con la Champions y la Copa del Rey aún en juego.

Esta es la portada del lunes, 7 de abril de 2025 / Sport.es

En clave Barça, destaca la figura de Hansi Flick. El técnico azulgrana tuvo que frenar a los jugadores del FC Barcelona una vez terminó el encuentro del pasado sábado ante el Real Betis. El empate no sentó nada bien en Can Barça y los culés se sintieron perjudicados por el arbitraje, por lo que tuvo que ser el técnico el que ejerciera de pacificador para que la cosa no fuera a más. Además, en LaLiga, el Atlético de Madrid se impuso al Sevilla (1-2) y vuelve a meterse de lleno en la pelea por el liderato.

En polideportivo, el clásico de baloncesto entre Barça y Real Madrid es el gran protagonista. Nuevo Clásico y nueva derrota para el Barça, esta vez por un ajustado 89-91 ante un Real Madrid que volvió a imponerse en los instantes finales de encuentro. Los azulgranas lo intentaron hasta el final, pero el club blanco se impuso finalmente en el marcador.

En Fórmula 1, Verstappen terminó líder en el GP de Japón y dejó atrás a los McLaren. Por parte de los pilotos españoles, Alonso terminó 11º y Sainz 14º. También, en ciclismo, Pogacar dio un recital en Flandes, batiendo a Pedersen y a Van der Poel con una exhibición memorable.

