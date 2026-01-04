La portada de SPORT vuelve a teñirse de azulgrana con una jornada marcada por el impacto de un fichaje que ya ilusiona al barcelonismo. “Este fichaje es un crack” es el gran titular dedicado a Joan Garcia, que sigue creciendo a pasos agigantados bajo los palos del FC Barcelona. El guardameta fue una de las grandes sensaciones recientes y su rendimiento no pasa desapercibido ni dentro del vestuario: la actuación ante el Espanyol dejó asombrados a sus compañeros, con elogios explícitos de Lamine Yamal y una sensación generalizada de seguridad cada vez que el balón se acerca al área. Sin estridencias y con perfil bajo, Joan Garcia empieza a justificar plenamente la apuesta del club por su incorporación.

Esta es la portada de SPORT de hoy, lunes 5 de enero / SPORT

El éxito azulgrana no se limita al fútbol. En baloncesto, el Barça firmó un gran triunfo en Madrid al imponerse al Real Madrid por 100-105 en la Liga Endesa, una victoria de enorme valor anímico y competitivo que refuerza el proyecto y rompe una dinámica complicada en el clásico.

En clave institucional y de planificación, Hansi Flick sigue muy atento al mercado interno y explora opciones en el filial para reforzar la defensa, con la búsqueda de un central que pueda dar soluciones a corto y medio plazo.

La jornada liguera deja también otros titulares destacados: el Real Madrid superó al Betis con un Gonzalo decisivo, “vistiéndose de Mbappé” ante la ausencia del francés; el Girona logró una victoria clave ante el Mallorca que le permite salir del descenso; y en el Rally Dakar, Edgar Canet volvió a brillar con una nueva victoria que lo afianza aún más como líder de la competición.