Esta es la portada de SPORT de hoy, lunes 5 de enero
La portada de SPORT vuelve a teñirse de azulgrana con una jornada marcada por el impacto de un fichaje que ya ilusiona al barcelonismo. “Este fichaje es un crack” es el gran titular dedicado a Joan Garcia, que sigue creciendo a pasos agigantados bajo los palos del FC Barcelona. El guardameta fue una de las grandes sensaciones recientes y su rendimiento no pasa desapercibido ni dentro del vestuario: la actuación ante el Espanyol dejó asombrados a sus compañeros, con elogios explícitos de Lamine Yamal y una sensación generalizada de seguridad cada vez que el balón se acerca al área. Sin estridencias y con perfil bajo, Joan Garcia empieza a justificar plenamente la apuesta del club por su incorporación.
El éxito azulgrana no se limita al fútbol. En baloncesto, el Barça firmó un gran triunfo en Madrid al imponerse al Real Madrid por 100-105 en la Liga Endesa, una victoria de enorme valor anímico y competitivo que refuerza el proyecto y rompe una dinámica complicada en el clásico.
En clave institucional y de planificación, Hansi Flick sigue muy atento al mercado interno y explora opciones en el filial para reforzar la defensa, con la búsqueda de un central que pueda dar soluciones a corto y medio plazo.
La jornada liguera deja también otros titulares destacados: el Real Madrid superó al Betis con un Gonzalo decisivo, “vistiéndose de Mbappé” ante la ausencia del francés; el Girona logró una victoria clave ante el Mallorca que le permite salir del descenso; y en el Rally Dakar, Edgar Canet volvió a brillar con una nueva victoria que lo afianza aún más como líder de la competición.
