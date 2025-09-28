El deporte español celebra un fin de semana inolvidable marcado por la gesta en el motociclismo. La portada de SPORT abre con el nombre propio de Marc Márquez, que en Motegi se proclamó campeón de MotoGP, igualando al mítico Valentino Rossi con nueve títulos mundiales. El piloto español abrazó el trofeo con la emoción de quien escribe una de las páginas más gloriosas de su carrera, consolidándose como uno de los mejores de todos los tiempos sobre dos ruedas.

En el fútbol, el FC Barcelona dio un golpe de autoridad en LaLiga al vencer 2-1 a la Real Sociedad en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Con el regreso de Lamine Yamal y una gran remontada liderada por el joven talento y Robert Lewandowski, los azulgrana alcanzaron el liderato en una jornada clave tras el tropiezo del Real Madrid. La imagen de Yamal y Lewandowski celebrando resume la ilusión renovada del equipo de Flick.

Esta es la portada de SPORT de hoy, lunes 29 de septiembre / SPORT

El baloncesto también tuvo un protagonista destacado: el Valencia Basket conquistó la Supercopa tras derrotar en la final al Real Madrid por 98-94, en un encuentro de máxima intensidad que confirma el crecimiento del proyecto taronja.

En golf, Europa retuvo la Ryder Cup en Bethpage Black tras una vibrante edición que reafirma la hegemonía del viejo continente frente a Estados Unidos en una de las competiciones más prestigiosas del calendario.