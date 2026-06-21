La portada de SPORT de hoy, lunes 22 de junio de 2026

Hoy en la portada de SPORT titulamos "Viva Lamine". La selección española dio un golpe sobre la mesa en el Mundial 2026 tras superar con contundencia a Arabia Saudí por 4-0 en una actuación brillante que tuvo un nombre propio: Lamine Yamal. El joven talento del FC Barcelona se convirtió en una de las grandes figuras del encuentro al marcar su primer gol en una Copa del Mundo y liderar a una España que continúa ilusionando con su fútbol y su ambición.

Esta portada de SPORT de hoy, lunes 22 de junio de 2026 / SPORT.es

El combinado de Luis de la Fuente mostró una versión muy sólida de principio a fin, dominando el juego y generando numerosas ocasiones de peligro. Además del tanto de Lamine, Mikel Oyarzabal firmó un doblete que encarriló el triunfo, mientras que un autogol completó una goleada que refuerza la candidatura de la Roja en el torneo. Con estos tres puntos, España afrontará el duelo frente a Uruguay con el objetivo de asegurar el primer puesto del Grupo H y seguir avanzando con paso firme hacia las rondas decisivas.

La edición de SPORT también pone el foco en uno de los grandes atractivos del campeonato: Leo Messi. El astro argentino vuelve a acaparar la atención mundial y afronta un nuevo desafío en su extraordinaria carrera. En las páginas del diario analizamos los registros históricos que puede alcanzar durante este Mundial, así como el impacto que sigue teniendo en una selección argentina que sueña con volver a luchar por el título.

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Por otro lado, los aficionados al motor encontrarán toda la información sobre el excelente momento de forma de Marc Márquez. El piloto catalán volvió a ofrecer una exhibición en el Gran Premio de la República Checa, demostrando que atraviesa una de las etapas más dominantes de los últimos años. Su rendimiento en Brno refuerza su posición como gran referencia de la categoría y alimenta las expectativas de cara al resto de la temporada.