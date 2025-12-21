Esta es la portada de SPORT de hoy, lunes 22 de diciembre

El FC Barcelona vuelve a ocupar el centro de la escena y lo hace con autoridad. “Campeones de invierno” es el gran titular de una portada que refleja el dominio azulgrana en la primera vuelta de LaLiga. El Barça despidió el año con una victoria sólida por 0-2 ante el Villarreal en La Cerámica, un triunfo que le permite proclamarse el mejor equipo de la primera mitad del campeonato. Raphinha, desde el punto de penalti, y Lamine Yamal fueron decisivos en un encuentro condicionado por la expulsión de Renato Veiga en el minuto 38, circunstancia que los de Hansi Flick supieron aprovechar con madurez y eficacia.

Portada SPORT / SPORT

No todo son buenas noticias en clave culé. La alegría por el liderato se ve empañada por la grave lesión de Christensen, que estará de baja alrededor de cuatro meses, un contratiempo importante para la defensa en un tramo decisivo de la temporada. Aun así, el equipo demuestra profundidad y solidez para seguir compitiendo al máximo nivel.

La actualidad azulgrana se completa con el fútbol femenino, donde el Barça arrasó al Alavés en la Copa de la Reina con una actuación destacada de Serrajordi, sellando el pase a cuartos de final. En LaLiga, el Espanyol busca prolongar su buena racha en San Mamés ante el Athletic, mientras que el Girona atraviesa una situación preocupante tras caer con claridad ante el Atlético de Madrid y continuar su descenso en la clasificación.