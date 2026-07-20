La Portada de SPORT de hoy, lunes 20 de julio de 2026

¡¡CAMPEONES DEL MUNDO!! En la portada SPORT de hoy, lunes 20 de julio de 2026 titulamos: ¡¡¡CAMPEONES!!!. La selección española consigue la segunda estrella de su historia tras destrozar a Argentina en la final del Mundial 2026 en la final de Nueva York con un juego excepcional y un solitario gol de Ferran Torres en la prórroga (1-0).

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

La Roja lideró la final de principio a fin y, aunque le costó más de lo merecido, finalmente apareció el mordisco del tiburón para hacer justicia y devolver el campeonato del mundo a España 16 años más tarde.

Tras dos goles anulados e innumerables ocasiones, Nico Williams dejó un balón excelente en el corazón del área para que el futbolista del FC Barcelona rematara a gol, dejando prácticamente cerrado así el triunfo ante una Argentina que se había quedado con 10 justo antes de la prórroga por la clara expulsión de Enzo Fernández.

Premios para España

España no solo se llevó el título colectivo, sino que también se impuso en la mayoría de premios individuales. El Balón de Oro Rodri se llevó el MVP del Mundial, Cubarsí el mejor jugador joven tras su espectacular Mundial con tan solo 19 años y Unai Simón se ganó el Guante de Oro tras solo encajar un tanto en toda la cita mundialista.

Valoraciones de los entrenadores

De la Fuente, no lo pudo dejar más claro tras coronarse campeones: "Siento mucho orgullo por esta generación de futbolistas, que han ido creciendo con esta idea, haciéndola mejor. Estos jugadores han dado un ejemplo de grupo y de familia. Tienen un talento excepcional. Siento orgullo por haberles acompañado en este trayecto".

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En el otro lado, la Argentina de Leo Messi, quien se llevó el título en Qatar e intentó lo 'imposible' en este, despidió a una generación que ha acariciado su segunda estrella consecutiva. Scaloni, por eso, reconoció que: "Han sido mejores. No puedo reprochar nada"