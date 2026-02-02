Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta es la portada de SPORT de hoy, lunes 2 de febrero

portada sport

portada sport

SPORT.es

SPORT.es

¡Histórico Alcaraz!

Carlos Alcaraz ya es eterno. El murciano conquistó el Open de Australia tras una final épica ante Novak Djokovic (2-6, 6-2, 6-3 y 7-5) y levantó por primera vez el trofeo en Melbourne, firmando una de las páginas más grandes del tenis mundial.

ALCARAZ

ALCARAZ / SPORT

Con este triunfo, Alcaraz suma su séptimo Grand Slam y se convierte en el tenista más joven de la historia en ganar los cuatro grandes, un hito que lo coloca en una dimensión legendaria. Supo rehacerse tras un mal inicio, dominó física y mentalmente el partido y acabó imponiendo su tenis total ante un Djokovic combativo pero superado.

Melbourne se rindió a un campeón llamado a marcar época. Alcaraz no solo ganó un título: ganó la historia.

