Esta es la portada de SPORT de hoy, lunes 1 de septiembre

El Barça sufrió más de lo esperado en su visita a Vallecas y solo pudo rescatar un punto (1-1) gracias a la espectacular actuación de Joan Garcia. El guardameta azulgrana fue el gran héroe de la noche con paradas decisivas que evitaron la derrota. El conjunto de Hansi Flick se adelantó con un penalti transformado por Lamine Yamal, pero nunca logró imponer su juego y acabó cediendo demasiadas ocasiones a un Rayo valiente.

El empate mantiene encendidas las dudas sobre la solidez del proyecto en este inicio de temporada, aunque la gran actuación de Joan Garcia refuerza la confianza en un portero que pide paso a base de actuaciones decisivas.

En clave local, el Espanyol arrancó con fuerza LaLiga tras imponerse 1-0 a Osasuna en Cornellà. Una victoria que ilusiona a la afición perica en su regreso a la máxima categoría.

Mientras tanto, la selección española de baloncesto continúa creciendo en el Eurobasket. El equipo de Sergio Scariolo arrasó a Chipre (91-47), mostrando solidez defensiva y un gran acierto en ataque, lo que reafirma sus opciones de medalla.

Esta es la portada de SPORT / SPORT

En tenis, Carlos Alcaraz selló su pase a los cuartos de final del US Open tras derrotar sin complicaciones a Andrey Rublev (7-6, 6-3, 6-4). El murciano sigue firme en su defensa del título y se muestra intratable en Nueva York.

Y en ciclismo, Jonas Vingegaard confirmó su dominio en la Vuelta a España. El danés se llevó la general tras la etapa final en Valdezcaray, demostrando una vez más su condición de campeón y consolidando su hegemonía en las grandes vueltas.