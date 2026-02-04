Esta es la portada de SPORT de hoy, jueves 4 de febrero
Lamine Yamal ha asumido el liderazgo del Barça en uno de los momentos más exigentes de la temporada. Las ausencias de Pedri y Raphinha han obligado al equipo a buscar nuevas referencias y el canterano no solo ha respondido, sino que se ha convertido en el principal argumento ofensivo azulgrana.
Con 14 goles y 13 asistencias, su impacto es constante. Cada balón que pasa por sus botas genera peligro y condiciona a las defensas rivales, que se ven obligadas a doblar marcas y ajustar planes para intentar frenarlo.
Más allá de los números, Lamine ha dado un salto en madurez. El club ha reducido su exposición mediática y publicitaria para protegerle y mantenerlo centrado únicamente en el fútbol, una decisión que está dando resultados sobre el césped.
En un tramo decisivo del curso, el Barça se apoya en su talento para seguir compitiendo por todo. Frenar a Lamine se ha convertido en una misión casi imposible para los rivales. El mensaje es claro: atrápalo como puedas.
