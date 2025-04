"El triplete es posible" copa la portada de SPORT de hoy, jueves 3 de marzo. El Barça ganó por 0-1 (4-5) en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid y se citará con su archienemigo, el Real Madrid, en la final del próximo 27 de abril en el Estadio de La Cartuja.

Un solitario gol de Ferran Torres en la primera mitad fue suficiente para que los culés certificaran su acceso a la pelea por el título. El Barça fue muy superior al cuadro de Simeone, que, excepto por algunos momentos de lucidez, no tuvo opciones ante los catalanes.

Otra de las noticias que ocupa la portada de SPORT es la vital victoria del Barça de baloncesto en la pista del Fenerbahçe para asegurarse el play-in en la Euroliga. Una segunda parte de libro de los de Peñarroya y las grandes actuaciones de Parra y Parker fueron suficientes para sellar el triunfo en tierras turcas. Los azulgranas podrían asegurar el play-off en caso de vencer a la Virtus en casa en la última jornada, con muchos escenarios abiertos.

Esta es la portada de SPORT de hoy, jueves 3 de abril / SPORT

En el fútbol formativo, el Juvenil A del Barça se metió en la Final Four de la UEFA Youth League tras superar al Stuttgart por 1-2 con remontada incluida. Dos goles de Arnau Pradas y Jan Virgili, junto con una actuación estelar de Yaakobishvili y Quim Junyent, fueron claves para lograr el pase a 'semis' por primera vez en seis años. Primera Final Four desde 2019 para el Barça, que no gana el torneo desde 2018.