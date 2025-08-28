El centrocampista andaluz Fermín López ha despejado dudas sobre su futuro con una declaración firme: “Quiero quedarme”. Pese a la tentadora oferta del Chelsea, que le plantea un contrato con cifras irrechazables, el jugador tiene claro que su deseo es continuar en el FC Barcelona y consolidar su carrera vestido de blaugrana. El club, por su parte, estudia escenarios, pero no contempla promover su salida.

El día también está marcado por el sorteo de la Champions League (18:00h), en el que Barça, Real Madrid, Atlético, Athletic y Villarreal conocerán a sus rivales en la fase de grupos. Una cita que abrirá oficialmente el camino europeo de los equipos españoles. Fuera del Barça, el Girona sigue agitando el mercado: Sadiq podría convertirse en el nuevo ‘9’, mientras que Yangel Herrera ha pedido salir del club.

Esta es la portada de SPORT de hoy, jueves 28 de agosto / SPORT

En ciclismo, la Vuelta a España vive jornadas de máxima emoción. Jonas Vingegaard y su equipo UAE se impusieron en la contrarreloj por equipos, lo que permitió al danés vestirse otra vez con el maillot rojo de líder.

Además, el deporte español mira hacia el Eurobasket: la selección arranca su participación contra Georgia (14:00h), pendiente de si Shengelia podrá jugar o no en el debut.