Hoy en la portada de SPORT titulamos “Vamos a por el Mundial”. El gran protagonista es Pau Cubarsí, una de las revelaciones del fútbol español y una pieza cada vez más importante tanto en el Barça como en la selección. Desde la concentración de la Roja, el joven central transmite confianza y ambición antes del decisivo encuentro frente a Uruguay, dejando claro que el objetivo del equipo no es otro que pelear por el título.

Esta es la portada de SPORT de hoy jueves, 25 de junio de 2026 / SPORT.es

En una amplia entrevista concedida a SPORT, Cubarsí repasa su crecimiento meteórico en la élite y habla sobre el excelente momento que atraviesa la selección española. El defensa azulgrana asegura que sería un sueño enfrentarse a Leo Messi en una cita mundialista y destaca la ilusión con la que el grupo afronta el torneo. Sus palabras reflejan la mentalidad de una generación de futbolistas que no se conforma con competir y que aspira a llegar hasta el final en el campeonato.

La portada también dedica un espacio destacado al Mundial 2026, con especial atención al encuentro entre Países Bajos y Túnez, un duelo clave para las aspiraciones de ambas selecciones. Frenkie de Jong vuelve a centrar el interés mediático en un partido que puede marcar el futuro de los neerlandeses en el torneo. Además, SPORT recoge unas declaraciones de José Mourinho, quien repasa algunos episodios de su carrera y asegura que no guarda ningún tipo de resentimiento hacia el FC Barcelona. Las palabras del técnico portugués ofrecen una mirada retrospectiva a una de las rivalidades más intensas del fútbol moderno.

En el apartado de motor, el diario analiza los movimientos que pueden marcar una nueva etapa en MotoGP. Pedro Acosta compartirá proyecto con Marc Márquez en Ducati. La actualidad polideportiva se completa con una noticia histórica para el baloncesto español. Aday Mara ha sido elegido en el Draft de la NBA por los Oklahoma City Thunder, dando un paso trascendental en su carrera y confirmando el enorme potencial que le ha convertido en una de las grandes promesas del baloncesto nacional.

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Por último, el Barça de baloncesto ocupa también un lugar relevante en la portada, después de que Valencia Basket se proclamó campeón de la Liga ACB después de imponerse con autoridad, el conjunto azulgrana cierra una temporada que deja numerosas reflexiones de cara al futuro.