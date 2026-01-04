Esta es la portada de SPORT de hoy, domingo 4 de enero

La portada de SPORT está marcada por un protagonista que acaparó todos los focos del derbi catalán. “SuperJoan” es el gran titular tras la exhibición de Joan Garcia, decisivo en la victoria del FC Barcelona por 0-2 ante el Espanyol. El guardameta azulgrana firmó una actuación sobresaliente, respondiendo con seguridad y reflejos a las numerosas ocasiones del conjunto perico, incluso en un ambiente hostil marcado por los abucheos desde la grada. Su actuación fue clave para sostener al equipo en los momentos de mayor presión.

La portada de SPORT / SPORT

El Espanyol lo intentó con insistencia, generando múltiples oportunidades de gol, pero se topó una y otra vez con un Joan Garcia infranqueable. La eficacia del Barça terminó marcando la diferencia: Dani Olmo abrió el marcador y Robert Lewandowski sentenció el derbi, certificando un triunfo trabajado y de enorme valor anímico para los de Hansi Flick.

Más allá del derbi, la jornada deja otros frentes destacados. En LaLiga, el Real Madrid afronta su compromiso ante el Betis bajo presión y sin Kylian Mbappé, una baja sensible que condiciona el planteamiento blanco. En el Rally Dakar, Edgar Canet se sitúa líder tras una victoria en la etapa prólogo, mientras que el baloncesto centra la atención en el clásico entre Real Madrid y Barça, con los azulgranas decididos a romper una racha negativa.