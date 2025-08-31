Esta es la portada de SPORT de hoy, domingo 31 de agosto

La situación de Fermín López sigue siendo el gran foco de atención en el Barça. El técnico Hansi Flick reconoció haber hablado con el jugador y aseguró: “Su corazón es del Barça y espero que se quede, pero no sé qué pasará”. El centrocampista aún no ha despejado dudas sobre su futuro a falta de solo dos días para el cierre del mercado, mientras el Chelsea aprieta con fuerza para convencerle.

El Barça, sin embargo, vive también buenas noticias deportivas. El conjunto femenino arrancó la Liga F con un contundente 8-0 ante el Alhama, demostrando que mantiene su hegemonía y su ambición intactas para revalidar todos los títulos.

Esta es la portada de SPORT / SPORT

En LaLiga , la jornada dejó contrastes. El Real Madrid se impuso 2-1 al Mallorca y se marcha al parón internacional con pleno de victorias, consolidando su liderazgo en la clasificación. El Girona, en cambio, atraviesa un momento delicado: perdió en Montilivi ante el Sevilla (0-2) y suma una racha negativa que preocupa a la afición.

Más allá del fútbol, la selección española de baloncesto se reencontró con la victoria en el Eurobasket. El combinado de Sergio Scariolo derrotó a Bosnia por 88-67 gracias a su acierto exterior, especialmente desde la línea de tres, lo que permite recuperar confianza de cara a la siguiente fase.