Esta es la portada de SPORT de hoy, domingo 28 de septiembre

El fútbol español vivió una jornada vibrante que ha sacudido la lucha por el liderato en LaLiga. La portada de SPORT resalta la histórica goleada del Atlético de Madrid sobre el Real Madrid, con un contundente 5-2 en el Metropolitano. El equipo de Simeone pasó por encima del conjunto de Xabi Alonso en un derbi que quedará en la memoria de la afición rojiblanca. Julián Álvarez fue el gran protagonista, liderando una exhibición colectiva que deja muy tocado al cuadro merengue, que pierde terreno en la pelea por el campeonato.

El tropiezo blanco abre la puerta al FC Barcelona, que este domingo se mide a la Real Sociedad en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Los de Flick tienen la oportunidad de asaltar el liderato, en un duelo al que regresan piezas clave como Lamine Yamal y Szczesny bajo palos. El encuentro, que se jugará a las 18:30 horas, se presenta como una cita crucial para el conjunto azulgrana.

Esta es la portada de SPORT / SPORT

El fin de semana también dejó alegría para el Barça femenino: Alexia Putellas y Pajor marcaron los goles del triunfo en el derbi ante el Espanyol (2-0), disputado en el Johan Cruyff, consolidando la supremacía culé en la Liga F.

En otras disciplinas, el baloncesto trajo la voz de Tomas Satoransky, quien, en entrevista exclusiva, reconoció que entiende las críticas y confesó no estar del todo satisfecho con su rendimiento actual. Mientras tanto, en ciclismo, Paula Ostiz se coronó campeona del mundo júnior en Ruanda, confirmándose como una de las grandes promesas del deporte español.