Esta es la portada de SPORT de hoy, domingo 21 de diciembre

El Barça acapara el gran foco informativo con un mensaje claro y ambicioso: “Por todo lo alto”. Así afronta el conjunto azulgrana su exigente visita al Villarreal, con la intención de cerrar el año 2025 con una victoria de prestigio ante un rival de máxima dificultad. El reto cobra aún más valor por las ausencias de peso, especialmente las de Pedri y Christensen, que obligan al equipo a dar un paso adelante colectivo. En el centro del escenario aparece Hansi Flick, que no solo prepara un partido clave, sino que también deja reflexiones de calado sobre su futuro, recordando que depende en buena medida de Joan Laporta, y lanza una crítica directa a la FIFA por no haber reconocido el rendimiento de Raphinha.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT

En segundo plano, pero con enorme repercusión, aparece el Real Madrid. El conjunto blanco superó al Sevilla por 2-0 en LaLiga, aunque el resultado no ocultó las dudas. El Santiago Bernabéu mostró su descontento con un juego poco convincente y parte de la afición señaló a Vinicius Jr., protagonista de los pitos en una noche marcada por la exigencia extrema del madridismo incluso en la victoria.

La portada se completa con otros asuntos destacados. En baloncesto, el duelo entre Barça y Joventut concentra miradas, con Tomas Satoransky brillando bajo la dirección de Xavi Pascual. Además, la atención se centra en Bryan Gil antes del Girona-Atlético de Madrid, una entrevista cargada de ambición en el fútbol español y el inicio de la defensa del título copero del Barça femenino.