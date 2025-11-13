Esta es la portada de SPORT de hoy, 13 de noviembre de 2025

El titular de la portada de SPORT de este jueves es “Laporta reacciona”. El presidente responde a diferentes asuntos del club: explica que con Lamine Yamal no buscan conflictos con la Federación, sino cuidar su bienestar; comenta que la visita de Messi al Camp Nou le pareció un gesto espontáneo y cariñoso; y sugiere que las elecciones del Barça podrían tener lugar en abril, antes de unas hipotéticas semifinales de Champions.

En clave Selección, la portada destaca la entrevista en exclusiva a Marc Cucurella. Uno de los grandes protagonistas de la charla también fue Lamine Yamal. El jugador del Chelsea dio su opinión de todo lo que relaciona a la figura del jugador azulgrana.

En fútbol femenino, el Barça sigue de pleno en Champions. Antes del duelo de este fin de semana ante el Real Madrid, las de Pere Romeu vencieron 3-0 ante el OH Leuven.

En polideportivo, el Barça venció al Bayern de Múnich en la Euroliga. De esta manera, el club catalán logró la primera victoria tras la destitución de Peñarroya. Mientras, el Barça sigue trabajando en la incorporación de Xavi Pascual como técnico.

