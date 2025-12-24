Esta es la portada de SPORT de la edición del 25 y 26 de diciembre

La portada de hoy mira al futuro con ambición y lo hace desde clave azulgrana. El gran protagonista es Fermín López, que en una entrevista exclusiva lanza un mensaje ilusionante y directo: “La Champions es nuestra meta en el 2026”. El centrocampista del FC Barcelona hace balance del gran año vivido, reafirma su compromiso con el club y deja claro que su intención es seguir siempre ligado al Barça, en un momento en el que el proyecto deportivo empieza a consolidarse con jóvenes que ya asumen liderazgo y objetivos de máximo nivel.

Precisamente pensando en el futuro inmediato, el Barça también aparece como actor principal en el mercado. El club se muestra listo para fichar en invierno con el objetivo de cubrir la baja de larga duración de Christensen, una lesión que obliga a la dirección deportiva a moverse para no debilitar la defensa en una temporada cargada de retos.

Portada SPORT / SPORT

En paralelo, la actualidad del Real Madrid llega marcada por la incertidumbre. Vinicius Jr. vuelve a situarse en el centro del debate al poner en jaque su continuidad, en un escenario donde las negociaciones para su renovación no avanzan y el club blanco se enfrenta a una decisión estratégica clave.

El Espanyol también tiene un espacio destacado con la figura de Marko Dmitrovic. El guardameta expresa su deseo de disfrutar del día a día y competir al máximo para lograr “cosas grandes” esta temporada, reforzando el discurso de ambición del conjunto perico.

La portada se completa con el baloncesto, donde se pone el foco en unas Navidades lejos de casa para el Barça de basket, reflejo de un calendario exigente. Una jornada informativa marcada por los objetivos a largo plazo, decisiones de mercado y la ambición que define a los grandes del deporte.