Didac Romagós: "Tenemos la pócima mágica de Panoramix"

Son ya muchos años al frente de Ràdio Vilablareix. ¿Qué representa esta emisora para ti?

Ràdio Vilablareix es mucho más que una emisora. Es una herramienta para defender la lengua, la cultura y nuestra manera de ser. Siempre decimos que somos la ràdio dels Països Catalans, y no es una frase hecha: lo vivimos con autenticidad. Por nuestros micrófonos ha pasado gente muy potente: periodistas, músicos, escritores… y deportistas, por supuesto.

¿Cómo habéis conseguido poner el nombre de la radio —y del pueblo— en el mapa?

Ha sido un proceso largo y nada fácil. Hemos picado mucha piedra, pero con constancia y pasión conseguimos que pasaran cosas importantes fuera de Barcelona. Me llena de orgullo que gente de renombre haya venido expresamente a Vilablareix. Gracias a la radio, muchos han descubierto nuestro municipio, y eso no tiene precio.

Ese “éxito”, ¿cómo se consigue en un pueblo tan pequeño?

No me gusta hablar de éxito, prefiero hablar de convicción. Desde el inicio creímos en el proyecto y apostamos por una emisora comprometida con la lengua y la cultura catalanas. En un pueblo de poco más de 4.000 habitantes, hemos logrado convertirnos en un referente. Algunos nos llaman la radio cultural dels Països Catalans. Y no es solo simbólico: somos la radio local catalana más seguida en redes sociales, con más de 40.000 seguidores. Eso nos reafirma en lo que hacemos.

Uno de los que pasó por vuestros micrófonos fue Pau Cubarsí. ¿Cómo fue esa primera vez?

[Ríe] Era un crío. Jugaba en el FC Vilablareix y vino acompañado de su entrenador. Apenas hablaba, respondía con monosílabos. Estaban sus padres, Glòria y Robert, que siempre han sido encantadores. Fue una entrevista entrañable. Ya apuntaba maneras, pero nadie podía imaginar el futuro que le esperaba.

¿Sigues en contacto con él y su familia?

Sí, claro. En un pueblo pequeño como este, los vínculos son fuertes. Siempre digo que puse a Vilablareix en el mapa, pero la verdad es que ha sido Pau. Su familia sigue siendo cercana, humilde y muy implicada con la vida del pueblo.

¿En qué lo notas?

Por ejemplo, en “Les Quines”, nuestras fiestas de Navidad. Aunque Pau ya no puede venir por compromisos, su familia sigue ahí: sirviendo bebidas, repartiendo tarjetas, colaborando con todo. Incluso sorteamos camisetas suyas. Ese compromiso con lo local lo valoramos muchísimo.

¿Cómo están viviendo el salto de Pau al primer equipo del Barça?

Con muchísima naturalidad. Para ellos sigue siendo el mismo de siempre. Nada ha cambiado. No hay estrellismos ni actitudes raras. Eso dice mucho de la educación y los valores que le han inculcado en casa.

Didac Romagós, coordinador de Ràdio Vilablareix / RADIO VILABLAREIX

¿Y tú, cómo lo vives? ¿Eres más del Girona o del Barça?

Primero del Girona, eso siempre. Y luego de Pau. Cuando el Barça vino a Montilivi, quería que les cayesen cinco. Lo digo sin tapujos. Es más, he estado narrando el Girona durante unas temporadas para Com Ràdio y últimamente estuve colaborando con Esport 3 durante los partidos del Girona en Champions. Ahora, lo vivo mucho más tranquilo con mi padre en tribuna.

Has entrevistado a mucha gente, pero tú también has sido entrevistado. ¿Cómo lo llevas?

Siempre digo que es más fácil preguntar que responder. Me gusta la filosofía y tiendo a cuestionármelo todo, aunque tenga pocas respuestas. Lo que realmente disfruto es documentarme bien antes de cada entrevista. Eso nos hace diferentes. Mucha gente me ha dicho: “es la mejor entrevista que me han hecho”. Con eso, ya me doy por satisfecho. En el periodismo, creo que falta más escuchar y menos hablar.

También has reivindicado el compromiso con lo local. ¿Qué más destacarías de Vilablareix?

Es un municipio muy activo, con mucho por descubrir. Tenemos la Ciutat Esportiva del Girona, que es un orgullo, pero también espacios patrimoniales como La Torratxa —uno de los monumentos funerarios mejor conservados de Catalunya—, la ermita de Sant Roc, la Vila Romana o el camino fluvial de Moi Fusté. Y gente como Dani Oliveras, siempre presente en el mundo del Dakar. Tenemos de todo, aunque seamos pequeños. Y por supuesto ex jugadores de fútbol como José Martínez o Diego Rangel. O escritores como Martí Gironell y Mar Bosch, o un ex conseller de la Generalitat del Govern de Pere Aragonès, David Mascort. Y seguro que me dejo muchos. ¡Tenemos la poción mágica del druida Panoramix!

¿Cómo encaras cada entrevista después de tantos años?

Como si fuera la primera. No sé cuántas he hecho ya, pero siempre las escucho después. Me fijo en cómo formulo, si dejo hablar, si interrumpo… Soy muy perfeccionista y siempre quiero hacerlo mejor.

¿Qué significa para ti ver a alguien como Pau Cubarsí triunfar en un fútbol tan competitivo?

Es emocionante. Lo viste llegar al estudio tímido, callado… y ahora lo ves en el Camp Nou, en la selección… Y piensas: “este chaval de Vilablareix está ahí, y sigue siendo el mismo”. Eso, para mí, lo dice absolutamente todo de él como persona. Siempre me lo imagino vistiendo la camiseta del Girona y defendiendo la camiseta de la selecció catalana en partidos oficiales.