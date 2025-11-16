OBITUARIO
Muere Josep Mª Arolas, fotógrafo de SPORT, a los 69 años
SPORT
El fotoperiodista Josep Maria Arolas, una de las firmas históricas de SPORT, falleció la madrugada del domingo a los 69 años. Se incorporó al diario en abril de 1981, apenas año y medio después de su fundación, procedente del mítico ‘4-2-4’ del Grupo Mundo. Tenía 25 años y formaba parte de la reconocida saga Seguí, referente absoluto del fotoperiodismo deportivo en Catalunya.
Durante más de 35 años, Arolas fue compañero, maestro y apoyo constante para varias generaciones de periodistas y fotógrafos del diario. Marcó la identidad visual de SPORT dentro y fuera de nuestras páginas, con miles de fotografías que acompañaron algunos de los momentos más icónicos del deporte catalán y mundial.
En 2025 recibió su último gran reconocimiento: el Premio de Fotoperiodismo de la Fundació del Bàsquet Català, que celebraba su aportación a la cobertura del baloncesto catalán a lo largo de décadas.
El funeral para despedirle se celebrará este martes 18, a las 15.45 horas, en el Tanatorio de Les Corts.
