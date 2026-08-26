Moeve Fútbol Zone prepara un especial para vivir el cierre del mercado de fichajes

Moeve Fútbol Zone regresa con un programa especial para vivir en directo el cierre del mercado de fichajes. El próximo martes 1 de septiembre, a partir de las 22:00 horas, SPORT pondrá en marcha una emisión que seguirá minuto a minuto todos los movimientos de las últimas horas de una ventana de traspasos que promete emoción hasta el final.

El programa contará con conexiones en directo desde diferentes puntos de interés de España y con un enviado especial desde las oficinas de LaLiga en Madrid. Rumores, operaciones, fichajes y posibles movimientos de última hora tendrán su espacio en una noche en la que cualquier operación puede cambiar el panorama de los principales equipos del fútbol español.

Además de la actualidad del mercado, el especial repasará todo lo sucedido durante el fin de semana en LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion y Liga F Moeve. Los partidos más destacados, los protagonistas y las claves de la jornada serán analizados desde diferentes perspectivas para ofrecer una visión completa de la actualidad del fútbol español.

La tertulia contará con una mesa de análisis con periodistas como Irati Vidal y Albert Fernández, que compartirán sus opiniones sobre los principales temas de actualidad y pondrán el foco en los equipos y protagonistas que están marcando el inicio de la temporada.

Christian Blasco volverá a ponerse al frente de Moeve Fútbol Zone en una noche especialmente diseñada para los aficionados al fútbol y al mercado de fichajes. El programa combinará información, análisis y conexiones en directo para no perder detalle de todo lo que ocurra hasta el cierre.

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El especial podrá seguirse en directo en SPORT.es y a través de todas las redes sociales de SPORT, desde las 22:00 horas y hasta el cierre del mercado. Una cita imprescindible para conocer los últimos fichajes y vivir en tiempo real una de las noches más intensas del calendario futbolístico.