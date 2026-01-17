Marlena: “Las niñas agradecen tener referentes como Alexia o Aitana”

Siempre empezamos este ciclo de entrevistas con idéntica pregunta. Deportivamente hablando, si tuviesen que hacer un paralelismo, ¿en qué momento se encuentra su carrera?

(Carolina Moyano, guitarra) Estamos inmersas en plena carrera de fondo. La comparación me lleva a pensar en el atletismo, en la especialidad de marcha porque esto es un no parar. Las Marlena no dejamos de movernos y avanzar. Estamos en un punto de no parar de currar, hacer conciertos y, aunque durante una maratón puedes venirte abajo y que te de una pájara, en nuestro caso somos optimistas porque hemos cogido fuerzas y nos queda mucha carrera por delante.

¿Mirando hacia atrás cuándo vieron que esto iba en serio?

(Ana Legazpi, cantante y guitarra) El momento clave es cuando la gente empieza a cantar tus canciones. Ya sean 30 o 1.000 personas en una sala y que, además, han pagado por verte. Cuando ves que la gente sabe los temas que has compuesto en casa te dices a ti misma “esto puede llegar lejos”. Luego haces La Riviera, Razzmatazz, y ves que estás llegando de una forma tan natural a tantas personas que no sabría decirte en qué momento nos dimos cuenta. (Carolina) Esto va acompañado del momento en el que creas un equipo que se encarga de promoción, comunicación, lanzamiento de las canciones y las giras.

¿Qué parte de exigencia deportiva tiene escribir música?

(Ana). El momento en el que estás en casa, en boxes, es el más humano, de concentración, de estar contigo misma. Cuando ya sales con la equipación al escenario te crees el rey de la pista. Todos tenemos que pasar todos por ahí y es la parte más bonita de este trabajo, ver cómo será la próxima carrera o concierto. Hay que estar siempre atenta y expectante.

¿Cuál es el mejor momento para componer?

(Ana) Cuando te rompen el corazón se compone muy bien (risas) aunque diría que al atardecer. (Carolina) A Ana le surge el componer de noche, en su casa se abre un vino, o no se lo abre, pero se pone a escribir en su libreta y me envía sus composiciones con comentarios. Me despierto a las dos de la mañana y veo que le ha curtido la noche. (risas).

¿Cómo preparan sus conciertos? Porque son auténticas catarsis emocionales.

(Carolina) Hay muchas energías y preparaciones detrás. Está todo bastante pensado para que haya diversos momentos y de jugar con el público para que un bolo sea una montaña rusa de emociones. Preparamos los conciertos a conciencia y el orden de las canciones y cada ciudad son un mundo. En Barcelona nos gusta meter el catalán o en Euskadi el euskera. Queremos que la gente nos sienta cercanas a la ciudad donde estamos tocando.

Llegan al Sant Jordi Club el 20 de marzo en el Guitar Festival y será un gran paso en su carrera.

(Ana) Algo muy fuerte. De los mayores retos que hemos hecho en nuestra carrera y, aunque habrá salas más pequeñas, esta impone mucho. Queremos que haya colaboraciones, sorpresas, pero la gente que venga lo hará igualmente sin pensar en lo que se encontrará. En Barcelona tenemos a un público bestial y sin desmerecer a Madrid aquí nos reciben muy bien. ¡Y eso que somos madrileñas! Verán un show nuevo como paso previo a la siguiente gira que será aún más grande. (Carolina) Venimos con una producción más bestia a la que estamos acostumbradas y que no hemos mostrado hasta ahora por lo que hay que estar a la altura. Esta gira es de transición hacia lo que vendrá. Queremos llena el Sant Jordi Club y preparar a los fans para el futuro de Marlena. Con el público catalán hemos ido paso a paso desde La Nau, Apolo a Razzmatazz y es el momento de asaltar el Sant Jordi Club. Somos dos madrileñas enamoradas de Barcelona y lo hace todo más fácil.

¿Qué deportes practican? Ana, en sus redes vemos que se pega buenos madrugones.

(Ana) De pequeña jugaba a baloncesto en el cole y ahora hago entrenamiento en el gimnasio casi todos los días. Me encanta el deporte y creo que es necesario para estar en el escenario. No paro de brincar y con las camperas que llevo -que pesan un montón- pues imagínate. Pienso que estar en forma es necesario a nivel vocal y de presencia en un escenario. En baloncesto era una pívot mala, pero el deporte desde pequeña te aporta cosas y te enseña a trabajar en equipo. Me parece fundamental y no solo para escucharte a ti porque tienes un equipo entero delante trabajando para nosotras que, además, depende de ti. Todos remamos en la misma dirección y es vital tener una comunicación de base. (Carol) También jugué a baloncesto hasta hace 5 años en el colegio y al pádel porque mi familia es una ‘freak’ de este deporte. El baloncesto genera la misma adrenalina de cuando llega el partido el fin de semana o el concierto de la gira.

¿Qué deportes siguen habitualmente?

(Carolina) Fútbol femenino y las conquistas de la selección. Y tenis en este momento en el que Alcaraz no para de darnos alegrías. (Ana) Me encantan las motos y nunca he ido aunque debe ser una pasada ver MotoGP de cerca. Es alucinante el momento en el que se mezclan velocidad y adrenalina y no tiene nada que ver cuando se ven por la tele a estar en el circuito. Mis padres odian que vaya en moto, pero me estoy sacando el carné de moto grande. (Carolina) Ahora que llega la F1 a Madrid estamos deseando ir.

¿Qué les viene a la cabeza cuando se habla de Marc Márquez?

(Ana) Ganas de darle un abrazo. Tiene pinta de buen niño y de querer compartir los éxitos con los suyos por lo que me encanta su actitud sin conocerle de nada. Tenemos en común esa filosofía de no querer parar como cuando estaba lesionado hasta llegar al límite. Nueve mundiales con 32 años es muy heavy. El mundo del deporte te exige mucho más porque todo es más efímero y debes saber cuándo parar también, pero Marc no tiene fin por lo que vemos. Y que siga.

¿Tienen algún referente en el mundo del deporte?

(Ana) ¡David Beckham! Me gusta no sólo porque lo petase en el fútbol sino también en la moda. El revuelo que causaba su presencia me encantaba. Sus valores con la familia, es una persona que me atrae desde pequeña y eso que soy lesbiana, pero me parece guapísimo. Fútbol y moda tienen paralelismos guays. (Carolina) Pau Gasol y los valores que comparte con su hermano Marc. Pau fue pionero cuando se fue a la NBA, un referente por salir de España tan joven, el espíritu de equipo, de capitán, su carisma y la parte de ayuda humanitaria con las fundaciones. Es ejemplo para muchos niños y niñas y ha hecho historia como Rafa Nadal.

¿Recuerdan algún momento histórico deportivo que les marcase?

(Carolina) El gol de Iniesta. Éramos pequeñas, 13 y 15 años, pero generó comunión en todo el país.

Siempre han tenido relación con el deporte.

(Carolina) Nos encanta juntar música y deporte y si estamos involucradas mejor aún. La vida de los deportistas es de admirar por el trabajo físico y mental que conlleva y cuando nos llamó la Federación de fútbol para cantar antes los JJOO y conocer su vida de cerca nos motivó.

El fútbol femenino ha sufrido una eclosión en los últimos años.

Una explosión justa, necesaria y merecida. Muchas niñas agradecen tener referentes mujeres en el deporte por querer imitar a Aitana Bonmatí o Alexia Putellas. Me pasaba con la música y es bonita esa dualidad de ver a hombres y mujeres al mismo nivel. Son maravillosas. Alexia es capitana, seria y siempre le decimos que se marque ‘bailecitos’ porque es muy jefa y lo pone todo en el campo. Jenny Hermoso es muy amiga nuestra y con Aitana tenemos mucha relación. Los dos balones de oro de Alexia y los tres de Aitana son impresionantes. Son discretas y viven la fama y el carisma de una manera especial porque son revolucionarias por lo que están consiguiendo. La discreción inteligente es importante y les hace ser más referente aún y en el fútbol masculino no se estila tanto.

¿Que tratan de reflejar con su música? En el disco ‘entre cuatro paredes y una verdad’ exteriorizaban los sufrimientos de un desamor.

(Ana) Literal, se explicaban las cinco fases de un duelo. Lo estudiamos y no sabíamos que había tantas, pero es así. Tratamos de explicar lo que vivimos en el día a día y lo plasmamos en un disco. Nos vino muy bien narrar cada fase porque que te dejen es cómo perder a alguien en vida y plasmarlo fue bonito para que llegase a tante gente que no sabía que estaba en idéntica situación. Las Marlena fluimos por fases vitales, ahora estamos bien y en consecuencia vendrá música muy bonita. Me cuesta inventarme y crear historias que no he vivido porque es complicado reflejarlo en el escenario. Dani Fernández lo hace de puta madre porque escribe canciones tristes y está feliz en su vida.

¿Son románticas?

(Ana) Muchísimo. (Carolina) Ella lo es más que yo y mucho más intensa también (risas).

¿Qué escuchan actualmente?

(Carolina) Dani Fernández, Leiva, Siloé, Viva Suecia o Arde Bogotá que son buenos amigos y los escuchábamos antes de pegar sus petardazos. Nos inspiramos en cómo vamos a plasmar nuestras canciones en el escenario y nos fijamos en su música, su espectáculo y su manera de trabajar.

¿Cómo ven la industria actual?

(Ana) Caótica por la rapidez que lo impregna todo. Estamos en un momento de “saca música, saca música” constantemente y creo que ni la propia industria se sostiene con este sistema de oferta y demanda. La esencia de la industria del disco se perdió con el ‘tik-tok’ de las narices e Instagram.

¿Las redes sociales ayudan?

Depende. Nos están enseñando a usarlas porque somos un desastre y no nos gustan. El hecho de que tengas que ser viral a la fuerza no nos va. Las usamos de altavoz, aunque nuestra red social favorita es el escenario donde interactuamos de manera cercana con los fans.

¿Qué aportan las colaboraciones con otros artistas?

(Ana) Hay de todo. Hay algunas con gente que consideras colega o hermana que son las que más molan y otras para que te crezcan los fans. (Carolina) Las colaboraciones siempre aportan.

¿Cómo convive este ‘matrimonio’ en el escenario, el estudio, las giras?

(Carolina) Según maduramos nos llevamos mejor. Nos conocimos con 19 y 21 años y nos hicimos amigas sin cantar, ni tocar, porque cada una tenía su carrera. Según hemos ido evolucionando y viviendo experiencias, dentro y fuera de la música, hemos forjado la relación teniendo siempre las cosas claras y dejando los temas bien atados y hablados que es como mejor se funciona: sabiendo cuándo trabajamos o somos amigas o ambas cosas. (Ana) Nos conocimos de copas en la fiesta de una examiga en común y a Carolina no la soportaba, aunque ya no disparo de primeras y me espero a conocer a la persona. Esa noche saqué la guitarra y como llevaba alguna copa de más me arranqué por bulerías y ya ves dónde hemos acabado.

¿Cómo venderían musicalmente a los que no saben quién es Marlena?

(Carolina) Que escuchen ‘Baila Morena’ o ‘La Victoria’, pero la primera refleja la auténtica esencia de las Marlena de manera vital y es nuestro himno.

¿Qué música sonaba en el coche de sus padres?

Amaral, Mecano, La Oreja de Van Gogh, Nino Bravo, Rod Stewart o Bruce Springsteen. Había un poco de todo.