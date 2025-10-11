Maria Tikas presenta su libro 'No nos digas que es imposible' junto a Patri Guijarro en la Casa del Llibre

La Casa del Llibre de Rambla Catalunya vivió este pasado viernes 10 de octubre una de esas tardes especiales en las que el deporte se mezcla con la emoción y la memoria. Ante un centenar de asistentes, la periodista de SPORT Maria Tikas presentó su primer libro, 'No nos digas que es imposible' (Planeta, Barça Books), acompañada por una de las grandes protagonistas de esta historia: Patri Guijarro, futbolista del FC Barcelona y de la selección española.

El acto, íntimo y cálido, sirvió como punto de encuentro entre dos generaciones que han narrado —una desde dentro y la otra desde el periodismo— una de las páginas más luminosas del fútbol femenino. "La que hace que un equipo que ha ido renovando caras mantenga su esencia, que une generaciones, que pone la música en el vestuario y también ha alzado la voz cuando ha hecho falta", definió Tikas sobre Guijarro, arrancando el aplauso del público.

Tikas compartió los motivos que la llevaron a convertir cinco meses de reportajes, entrevistas y confidencias en una obra imperecedera: "Lo que más me gusta de mi trabajo es hacer entrevistas, descubrir a las personas detrás de las mejores futbolistas del mundo. Muchas de esas historias solo duran un día en los medios, y con este libro quería que quedaran para siempre. Toda la parte humana está recogida aquí; es un tesoro".

La autora explicó que el relato arranca con la derrota de Budapest en 2019 ante el Lyon, el punto más doloroso del camino, y concluye con la Champions de San Mamés 2024, conquistada ante ese mismo rival: "Es la película perfecta. Entre medias hay derrotas, lesiones, fichajes, reuniones clave, récords en el Camp Nou y conversaciones que nunca habían salido a la luz. Todo eso lo cuento, porque forma parte de lo que este equipo ha construido".

Patri Guijarro, protagonista y narradora

Por su parte, Patri Guijarro, autora de dos de los goles más recordados en Eindhoven, compartió recuerdos personales y reflexiones sobre el presente del equipo. "El año pasado eliminamos al Chelsea, que tenía una plantilla enorme, y eso demuestra que el hambre y la base que tenemos siguen intactas. Es verdad que ahora somos menos, pero seguimos siendo las que queremos estar, con la misma ambición y el mismo trabajo".

La jugadora recordó también una de las anécdotas más reveladoras del libro: "Cuando se lesionó Alexia, Giráldez me dijo en Francia que no iban a fichar a otra interior y que quería que yo asumiera ese rol. Me costó, pero lo trabajé mucho, viendo vídeos de Alexia, sin querer ser ella, pero aprendiendo de su manera de jugar".

Patri Guijarro y María Tikas, durante la presentación del libro / Lina A.

Con naturalidad y humor, Patri revivió otro momento icónico: la final de Eindhoven, en la que marcó los dos goles de la remontada. "El día antes vi en el marcador ‘2-2’ y pensé: ojalá no sea así. En el descanso, cuando perdíamos 0-2, me acordé: ‘faltan los nuestros’. Y llegaron".

Y como buena DJ del vestuario, cerró el acto repasando la banda sonora de estos años: ‘La mujer de verde’ (IZAL), ‘Follow the leader’ y ‘Volcans’ (Búhos) para la primera Champions; ‘Coti x Coti’ de The Tyets —autores del epílogo del libro— para la segunda; y el remix de ‘Pedro’ de Raffaella Carrà para la tercera, en Bilbao. "Cada canción forma parte de nuestra historia. Es como una playlist de emociones", sonrió.

El público, entre periodistas, aficionados y lectoras del Barça femenino, despidió la presentación con una ovación larga y el deseo de que "No nos digas que es imposible" sea solo el primero de muchos capítulos escritos por Maria Tikas.

Un libro sobre fútbol, pero también sobre amistad, resiliencia y la fuerza de creer cuando nadie más lo hace.