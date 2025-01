Inscripciones abiertas para la Cursa Nocturna de la Ciutat de L’Hospitalet by iFP

Las inscripciones para la Cursa Nocturna de la Ciutat de L’Hospitalet by iFP ya están abiertas desde este lunes, 27 de enero.

Un año más, y bajo el lema ‘Una nit per fer història’ (“Una noche para hacer historia”), la ciudad da la bienvenida a los aficionados y aficionadas del running con un evento único organizado por el Ayuntamiento de L’Hospitalet. La cita, que se ha consolidado como referente del deporte popular tanto en L’Hospitalet como en toda el área metropolitana, dará el disparo de salida en la plaza Europa el 5 de abril a las 21 horas y recorrerá los rincones más icónicos de la ciudad. Circuitos urbanos y nocturnos, ¡pero llenos de luz!

Como es habitual, los y las participantes podrán correr la ruta en las modalidades 5K y 10K, con precios que oscilan entre los 11 euros de la inscripción básica para las personas ya cuentan con Xip Groc, 12 para aquellas que lo alquilan o 17 si se quiere comprar el chip. Cada participante también obtendrá una Bolsa de la Carrera llena de obsequios de colaboradores y patrocinadores, además de los servicios de cortesía habituales como guardarropa y avituallamientos durante y después de la carrera.

SOLIDARIDAD Y DORSAL 0

La 15ª edición de la Nocturna cuenta con el patrocinio de iFP, el Centro de Formación Profesional del Grupo Planeta. Con campus ubicados en L’Hospitalet y Barcelona, iFP impulsa la educación superior con una amplia oferta formativa diseñada para las necesidades del mercado laboral actual. Este año, la Nocturna by iFP recaptará fondos para Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls y la Associació ELAdos, las cuales trabajan para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y de sus familias, así como apoyar la investigación para que la ELA llegue a ser curable. La Fundació trabaja, mientras tanto, para mejorar la calidad de vida de todas las personas que sufren la enfermedad con la implantación de un modelo propio de atención multidisciplinaria en los domicilios de las personas afectadas en toda Cataluña y en las unidades especializadas en los principales hospitales de referencia del país. Una edición más, los y las participantes de la Cursa Nocturna by iFP contribuirán activamente a apoyar esta iniciativa, ya que la Nocturna by iFP donará 1€ de cada inscripción a la investigación científica sobre la ELA. També es podrà adquirir el “Dorsal Solidari”, amb una donació extra de 10 € a la Fundació. D’altra banda, les persones que no vulguin o no puguin córrer, però vulguin engrescar-se amb el projecte, poden aportar el seu granet de sorra a la causa solidària mitjançant el “Dorsal 0“. También se podrá adquirir el “Dorsal Solidario”, con una donación extra de 10€ a la Fundació. Por otro lado, las personas que no quieran o no puedan correr, pero quieran involucrarse en el proyecto, pueden aportar su grano de arena a la causa solidaria a través del “Dorsal 0”.

SORTEO E INSCRIPCIONES

¿Eres un/a auténtico/a fan de la Nocturna by iFP?

Este año, todas las personas inscritas antes del 2 de febrero a las 23:59 horas entrarán en el sorteo de un vale de 100€ para disfrutar en la tiendas del centro comercial Gran Via 2, patrocionador prémium de la cursa. Las inscripciones para ambos circuitos se pueden hacer desde hoy mismo en la página web oficial de la Cursa o, de manera presencial, en el Polideportivo Municipal de Bellvitge Sergio Manzano (Mare de Déu de Bellvitge, 7) y en el Polideportivo Municipal Centre Marcel·lí Maneja (Riera de l’Escorxador, 15).

¡Corre y no te quedes sin tu dorsal!

2024: ¡UNA EDICIÓN DE RÉCORDS HISTÓRICOS!

La Nocturna by iFP vuelve después de una 14ª edición de éxito con casi 6.500 participantes, batiendo así no solo los récords de participación y recaptación, sino también en lo que respecta a las marcas de los y las corredoras. Y es que en una competición que estuvo muy reñida, finalmente Pol Seriñana cruzó la meta en primera posición en los 10K parando el cronómetro en 30:55, una marca que supuso el récord histórico en la Cursa Nocturna de la Ciutat de L’Hospitalet by iFP. En cuanto a la categoría femenina, Garazi Karrera fue la primera corredora en llegar a la meta, con un tiempo de 37:27. Además, conseguimos una mayoría de mujeres corredoras en el recorrido 5K, alcanzado así uno de nuestros principales objetivos: aumentar la implicación femenina en el deporte para contribuir a conseguir la igualdad de género en todos los ámbitos. Una edición de récord, pues, en la que también se llegó a la cifra de hasta 7.000€ recaptados y destinados a la Fundació Josep Carreras, concretamente en su programa de Pisos de Acogida.