Hermanos Martínez: "Donde hay un don hay una misión"

Siempre empezamos este ciclo con idéntica pregunta. Deportivamente hablando, si tuviese que hacer un paralelismo, ¿en qué momento se encuentra la banda?

Pues sería con el golf. Porque es un deporte al que hay que dedicarle muchas horas. Sabes que el primer golpe nunca va a ser perfecto y hay que meter mucho tiempo y constancia si quieres ser alguien. La disciplina que se necesita aplicar es la que hace que crezcas. Digamos que los Hermanos Martínez hemos aprendido a jugar al golf en esto de la música gracias a todo aquel que se ha unido a este proyecto familiar con el objetivo de, en un futuro, poder llenar un estadio o lo que sería jugar el Open de Australia.

¿Habla de golf porque conoce el deporte o porque lo ha practicado?

He jugado al golf. Piensa que soy el menor de 8 hermanos y mi padre nos puso a hacer actividades varias; una de ellas era el golf y otra el hockey sobre hielo. Así que sé de qué hablo y el sacrificio que implica. Logra sacarte de quicio con malos golpes y eso me recuerda al hecho de salir a una sala a tocar y ver que no está llena. Es entonces cuando te paras a pensar en qué tienes que hacer para lograr que se llene y no quejarte sino en pensar en mejorar para lograr el golpe perfecto.

¿Qué le aporta el golf en su día a día?

Significa un descansar. Es un momento en el que estás centrado en ti mismo pese a que juegues con más gente. Si lo extrapolas a la música es pararte pensar en el acorde o en el ‘setlist’ que vas a ofrecer en una ciudad para que la gente alucine contigo. En mi caso toco el bombo legüero hasta la extenuación y pienso en cómo dar el mejor bombo. Álvaro toca la guitarra dobro y Borja la acústica.

¿Cómo nació la banda?

Piensa que somos 32 de familia, un auténtico equipo. Lo de montar el grupo surgió porque mi madre tiene la carrera de piano y tocaba en casa y mi padre cada noche hacía lo propio con la guitarra en el pasillo o no se dormía nadie. Preferíamos escuchar música a recibir un zapatillazo de mi padre. En casa siempre había música. Nos tocaban The Beatles, Simon & Garfunkel y así se te iba haciendo el audio. Al final mi padre puso una guitarra en cada habitación y llegó un momento en el que Álvaro, Borja y yo empezamos a tocar en bares. Yo me desvinculé por trabajo y ellos dos acabaron sacando el primer disco. Me apunté luego a caballo ganador porque al principio tenía mi curro y no disponía de horas suficientes. Se hizo una pequeña gira cuando salió el segundo disco y decidimos reemprender la marcha. Después nos encontramos con el director financiero de Sony y le cantamos las canciones nuevas de “Para qué me escribes” y nos dijo que querían ir a por todas. Así que los de Sony se apuntaron al carro porque vieron que transmitíamos cosas. Se ha ido uniendo gente al barco y eso que hace que un lunes de mayo esté en Barcelona hablando contigo sobre nuestro grupo.

¿Qué se siente cuando a su proyecto le avala una potencia como Sony?

Supone algo grande y da respeto. Hay momentos en los que te paras a pensar en por qué me ha tocado a mí y no a otro que igual se lo merecería más por lo que sabemos que hay que darlo todo. Mis hermanos son auditores, pero metemos muchas horas en esto. Estamos en el punto en que hay que vaciarse si se cree en este proyecto y es lo que estamos haciendo.

¿Qué es Hermanos Martínez?

Familia. Buen rollo. Reflejan los valores que nos han transmitido nuestros padres a través de la música y lo que nos han dado. Amistad, familia, reconquistas, hablamos de todo. Donde hay un don hay una misión y sin ser salvadores de nada queremos transmitir el panorama que hemos vivido en casa que es perfecto.

¿Cuándo ve una sala que no está llena cómo gestiona el positivismo para llenarla?

Me gusta aplicar la filosofía del ‘Cholo’ Simeone para estos casos: no bajes la cabeza. Si quieres algo ve a muerte a por ello. En Málaga nos esperábamos llenar la sala y no fue así, pero salimos a disfrutar igualmente. Que haya alguien que pague por verte cantar para mí supone una locura y siempre daré el 200% aunque haya un solo espectador en la sala. Pase lo que pase si la sala no está llena te lo comes y sales hacia delante con actitud y mente positivas.

¿Entonces son colchoneros?

Somos los tres del Real Madrid, pero es de admirar que Simeone no se rinda nunca. Y en el momento en el que el Atlético gane su primera Champions no dudaremos en ponernos esa camiseta y saldremos a celebrarlo. La filosofía colchonera engancha y en gran parte nos representa en el grupo porque somos unos luchadores.

¿El Barça es necesario para un merengue?

Por supuesto. Sin tener a un rival como el Barça delante esto del fútbol no sería lo mismo. El Barça es un amigo y significa historia como Messi. Sabemos reconocer quién ha sido el mejor jugador de la historia y Leo Messi lo ha sido. No se puede dudar de ello. Hay uno que se ha esforzado mucho por serlo y no lo ha logrado, pero hay otro que ha nacido para serlo y ese es Messi.

¿Qué le representa a usted de un club como el Real Madrid?

La anécdota de Bellingham.

¿Me explica cuál es esa anécdota?

En una entrevista dijo que habló con varios equipos antes de vestirse de blanco. Todo el mundo le ofrecía casas, coches y lujo, pero el Madrid fue el único club que le preguntó: “¿Díganos por qué quiere jugar en el Madrid?” y así fue como le convencieron. Bellingham tenía claro que quiere ser el número uno del mundo y sabía que este club tan grande le podía ayudar a lograrlo. En lugar de decirle “vente” le preguntaron por qué creía él que debería estar en este club y por eso está allí.

¿Son ustedes también de fútbol o sólo del Madrid?

Somos seguidores del Real Madrid y del fútbol porque cuando no juega nuestro equipo vemos partidos de otros torneos. Si hay equipos españoles en competiciones internacionales les apoyamos. No somos tan radicales de querer que echen al Barça de la Champions.

¿Tienen ustedes algún referente deportivo?

El de mi hermano Álvaro y mío es Rafa Nadal. Por la manera en la que ha afrontado muchos de sus partidos. Recuerdo unos cuartos de final en los que se rompió el cuádriceps y cuando su entrenador Toni Nadal le ofreció tirar la toalla se negó. Se dio la vuelta y siguió jugando. Un tío con ese tesón por un mal giro del destino no se rinde porque le pase eso. Esta es nuestra actitud. A mi otro hermano, Borja, le flipa la F1 y su referente es nuestro admirado Fernando Alonso por su trayectoria y porque es un referente de lucha y ves que aún se lo pasa bien.

¿Recuerda algún momento histórico deportivo que le marcase?

El Mundial que ganó España en 2010. Éramos 47 personas en casa y ya te puedes imaginar lo que fue. Lo vivimos como en nuestra canción ‘Abrázame fuerte’ porque solo había un equipo que era toda España sin distinciones de colores o procedencias. Era la unidad por algo que nos representa.

Su música se parece mucho a la de los colombianos Morat.

Así es porque queremos contarlo todo de una forma alegre. Ellos son uno nuestros referentes junto a Mumford & Sons. Los Beatles también son ejemplo y seguimos mucho el ‘folk’ americano, a Camilo o Alejandro Sanz que ha sido un icono de la música.

¿Qué parte deportiva posee el mundo de la música, componer, giras, viajar?

Es como un rondo en el fútbol. El que está en el centro es quien ha compuesto la canción y los que estamos alrededor vamos poniendo cada uno su puntilla. Yo le meto los ‘jaleos’ que son los gritos que van por fuera o los ‘wosss’. Uno lo transmite desde el inicio y los demás vamos puliendo para que sea el ‘pelómetro’ y esa canción acabe siendo un auténtico hit.

¿Dónde les ha recibido mejor el público?

En Sevilla, en Pamplona, en Bilbao actuamos en el Café Antzokia y fue mítico y hemos llenado La Riviera en Madrid este fin de semana. Acabamos gira en la sala Bikini jugando fuera de casa, pero nos encanta que sea así. Es la primera vez que tocaremos en Barcelona y no siempre hay que acabar la Liga en tu estadio. Pienso que es un reto salir de la zona de confort y haremos que la gente se sienta como en casa.

¿Qué supone ser el pequeño de 8 hermanos?

Supone aguantar de todo y la verdad es que es la leche. Por un lado, te curten y por otro me gusta porque he cogido lo mejor de cada hermano y a veces hago que se sorprendan. También tengo mis cosas. He dejado mi trabajo en KPMG y lo mío son las ventas y hablar con la gente. En una vida en casa siendo tantos siempre hay uno al que le toca ser el ‘punching’ y era yo, pero da igual que haya una victoria o una derrota que se ayudará entre todos al que lo esté pasando mal. Si se celebra es una fiesta y si hay algo malo se monta una cena multitudinaria esa misma noche. No me quejo.