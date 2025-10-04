“No entiendo la vida sin fútbol ni música”

Siempre empezamos este ciclo sonoro de entrevistas con la misma pregunta. Deportivamente hablando, si tuviese que hacer un paralelismo, ¿en qué momento se encuentra su carrera?

En la Champions League. Estamos muy contentos por cómo juega y trabaja el equipo. Falta materializar algunas cosas porque asumo que soy muy joven, aunque soy consciente de que ese momento que tengo visualizado en mi cabeza está cada vez más cerca. Así que estamos trabajando y entrenando todos los días para dar lo máximo los domingos y en cada jornada de Champions.

¿Nos puede desvelar algo de ese momento que visualiza en su cabeza?

Soy muy supersticioso. Creo que estas cosas hay que mantenerlas en secreto porque si explicas algo ya no se cumple. El día que eso pase y cuando nos veamos de nuevo te diré: “Tío esto era lo que tenía en mi mente cuando me entrevistaste en Barcelona para SPORT”. Falta poco.

Ganó La Voz hace diez años y se ha bregado en campos de tierra antes de la Champions. ¿Qué piensa cuando ve al Antonio José niño?

Ha sido un viaje vertiginoso y divertido en el que he aprendido mucho y no me arrepiento de nada. Es verdad que hubo situaciones de todo tipo y esta profesión me ha defraudado en algunos momentos, pero te das cuenta que, al final, forma parte del aprendizaje y hay que aprovecharlo para ser más fuerte. Y el día que esté donde me toca sabré aprovecharlo para demostrar lo que se ha trabajado estos años.

¿Ha sufrido lesiones duras en su carrera musical?

Muchísimas, pero lo agradezco porque he aprendido. Estos últimos años mi vida ha sido una montaña rusa y había veces en las que ni sabía dónde estaba y me encontraba desubicado, pero forma parte del haber vivido muy deprisa. Un chaval con 19 años de Palma del Río salía de su habitación de 10 metros cuadrados donde hacía mi propio concierto y pasé a cantar mis temas frente a miles de personas. Eso fue muy bestia, loco y costó digerirlo, aunque soy positivo y lo transformé en experiencia.

Su padre quería que fuese futbolista y su madre cantante. Al final acabó en la música.

Así es. De ese intento de futbolista me queda todo; soy un freak del balón. No entendería la vida sin fútbol ni música. Mi madre siempre me inculcó la música porque era cantante, pero ni el uno ni el otro me exigieron nada y me dejaron ser y elegir. Nunca escogí la música. Con 18 años supe que no iba a vivir del balón y, en cambio, la música era esa amiga que tienes siempre a tu lado y un día, de repente, te das cuenta de que es el amor de tu vida. Me vi encima de un escenario cantando mis propias canciones y siendo el tío más feliz del mundo porque había conseguido ese sueño que estaba en mi interior y no veía. Mi madre me dio el impulso cuando ni yo mismo creía en mí. Estaba en Sevilla preparando mi carrera de INFEC para reconducir mi vida y de repente la música se coló en mi vida. Lo que me gustaba era ser profesor de educación física e iba a por ello porque el deporte me encanta y me puse a preparar algo como alternativa, pero la música reapareció y hasta hoy.

¿En qué posición jugaba al fútbol?

Era centrocampista y llegué a jugar en división de honor con el Écija. Luego tuve la suerte de representar a Andalucía en el campeonato de España con la selección andaluza. Compaginé música y fútbol toda mi infancia hasta que un día rescindimos mi contrato con Vale Music y pedimos la carta de libertad para que yo fuese un chaval de 12 años. El objetivo era que me dedicase a lo que me tenía que dedicar con esa edad y viviese las experiencias de mis amigos del pueblo.

¿Vaya tobogán de infancia no cree?

Con 12 años desconecto de la música y corto de manera radical. Jugaba con mis amigos, estudiaba que era lo que me tocaba hacer a esa edad. Luego dejé el fútbol con 18 años. Pero mi madre, sin yo saberlo, envió un vídeo al programa La Voz en el que cantaba ‘El Perdón’ De Nicky Jam en un pub. A las pocas semanas ella me dijo que íbamos a Sevilla a comprar ropa, pero en realidad íbamos a un ‘casting’. Me pidió que entrase a cantar y acabé ganando La Voz en 2015.

Parece que la música y usted estaban destinados a quererse.

Así es. Cuando alguna cosa está predestinada para uno ni aunque te quites se aleja (risas).

¿Qué parte deportiva tiene componer canciones?

Guau, que pregunta cabrón. No me la habían hecho nunca.

“Este Barça me recuerda mucho al mítico de Xavi e Iniesta y, aunque soy madridista, admiro la filosofía de trabajo de La Masía que siempre nutre de tan buenos futbolistas al primer equipo”

De eso va Veladas Sonoras.

Si me exijo componer no me nace. Hay temporadas en las que no me sale nada y he estado nulo de mente y luego hay momentos en los que me sale la inspiración como a un futbolista en el campo. Lo de la inspiración, en mi caso, viene de las musas e intento recoger lo máximo posible porque nunca sabes cuando se cortará ese flujo de creatividad.

¿Hay algún momento en concreto en que le guste componer?

Soy muy nocturno, por la ‘tardecita’. Es cuando más inspirado estoy y viviendo en Sevilla es un aliciente poderlo hacer en ese entorno. Soy muy de campo y me gusta despejarme y conectar con mi mundo interior donde se encuentra esa inspiración.

¿Es usted de fútbol o de Real Madrid y Betis?

Soy más de fútbol. Pero no niego que soy madridista y seguidor del Betis porque me gusta el buen fútbol. De esos que pueden hacer una maratón de Liga española, inglesa, italiana y argentina.

¿Cómo ve al Real Madrid?

Lo veo bien y tienen un ‘plantillón’. Xabi Alonso le viene como anillo al dedo en este cambio de ciclo. Dejando el ‘derby’ de la semana pasada al margen, Xabi es un tío que sabe cuáles son los valores del club y lo hará muy bien.

Dijo hace un tiempo que el Madrid la había cagado al no fichar a Mbappé y que tendría que haber venido Haaland. Al final acabó viniendo el primero y el segundo sigue en el City. No acertó.

Sostengo que Killian tendría que haber venido antes. Lo creo yo y quién sabe de esto. Mbappé estaba predestinado a vestir de blanco y Haaland pues Dios dirá, pero Florentino sabía que Mbappé debía ser su fichaje estrella.

¿Qué jugadores hay que seguir en el Madrid?

Mastantuono dará de que hablar y hay que dejar que cuaje y exprima su estilo. También está Huijsen que es un portento o Carreras que es un lateral para años. Y amo a Bellingham porque me recuerda a Zidane por su manera de ver el juego.

¿Qué es un Betis-Sevilla?

Guau. Es una manera de entender la vida y esa semana se para la ciudad. El ‘derby’ sevillano es algo que todo amante del fútbol sabe apreciar porque es un evento deportivo a la altura de una final de Champions.

Y, ¿qué es ser del Betis?

Algo muy grande. Es como una religión. He tenido la suerte de que en mi familia somos todos del Betis y es lo que se nos ha enseñado. Es un sentimiento con el que se nace.

¿Para un madridista el Barça es algo necesario?

Totalmente. No se podría entender el fútbol sin estos dos equipos porque van de la mano.

¿Cómo ve al Barça de Flick?

Siempre lo veo bien. Hay que ser claro y honestos porque el Barça siempre está ahí juegue como juegue. Si hubiese una final de Champions Barça-Madrid no podría verla porque me daría un infarto. Es el rival que más miedo me da porque si nos ganase el Barça las quince Copas de Europa del Madrid no servirían de nada. Es el único equipo que puede hacerle daño al Madrid.

¿Qué le gusta de este Barça tan joven?

Me recuerda a la época de Xavi e Iniesta. Ahora mismo tiene jugadores jóvenes e increíbles. Del Barça admiro mucho la política de La Masía y que le saquen tanto partido a la cantera. Esa filosofía me encanta porque les salen unos chavales increíbles que acaban nutriendo al primer equipo.

¿Qué opina de Lamine Yamal?

Sobre ese chaval hay poco que añadir. Tiene un talento estratosférico. Estamos ante un jugador que marcará una época si no pierde el norte. Sé que el club le está poniendo a las personas indicadas a su alrededor para que se centre en jugar y vaticino que en 10 años será el capitán de la selección.

Ya que la menciona. ¡Qué pedazo de selección tiene España!

Están haciendo las cosas muy bien. Hay comunión, hermandad y se les ve compenetrados. Creo que tenemos por delante unos años muy bonitos. El seleccionador me gusta cómo trabaja y tiene las ideas claras. Luis De La Fuente posee personalidad y entiende a los chavales. Estuvo en las categorías inferiores de la selección y ha seguido sus trayectorias desde pequeños y es importante para entender al grupo y contener los egos.

¿Tiene algún momento histórico del mundo del deporte que le marcase?

Te diría tres. La final del Mundial con el gol de Iniesta, el golazo de volea de Zidane contra el Bayer Leverkusen y el cabezazo de Sergio Ramos en la final de Lisboa. Los tengo grabados.

¿Tiene algún referente deportivo?

Bajo mi punto de vista un referente tiene que englobar muchos factores. Para mí el número 1 es Rafael Nadal. Ese tío es algo fuera de lo común dentro y fuera de la pista. Representa lo que son los valores de un ser humano y un profesional y es el ejemplo que se debería poner a los chavales por su perseverancia, humildad y constancia. El talento es importante, pero para llegar a su nivel si no posees esos valores es complicado llegar lejos. Hay mucha gente con talento, pero sin valores te pierdes. Otro es Andrés Iniesta, tanto dentro como fuera del campo. Un tipo que ha estado siempre a la sombra del foco mediático, pero tendría que haberse llevado 300 balones de oro.

¿Qué trata de transmitir Antonio José con su música?

Transmito felicidad, cercanía, amor, abrazo y que mi música sea refugio para las personas que lo necesitan. Mi grupo de referencia es Coldplay.

¿A veces es necesario poner “patas arriba un hotel” como pregona en su canción?

Yo creo que sí. Un hotel y la vida. Hay que quitarse los miedos, las corazas los corsés y ser libre y atreverte que es como uno consigue las cosas, tanto en el amor, como en la vida misma.

El amor le sonríe pues le acompaña su novia Belén a la que me acaba de señalar.

Estoy en el mejor momento de mi vida y cuando uno está enamorado se nota que todo fluye mucho mejor. Las malas experiencias de estos años me han enseñado a valorar lo privilegiado que soy.

¿Estos sinsabores le han hecho más fuerte?

Muchísimo más. En especial a saber lo que no quiero y saber decir cuándo si y cuándo no que a veces es lo que más cuesta. Decir no era mi asignatura pendiente y lo he conseguido.

¿Cómo ve la industria musical?

Mas loca que nunca y a veces no la entiendo. Hay mucha información y no es fácil de encajarlo para el artista que sigue creyendo en la música de verdad, que se mete en un estudio con músicos a hacer sus canciones, a preparar un disco donde todo es orgánico y sale a la carretera con una banda y un show en el que hay personas tocando con la verdad por delante. Es lo que yo siempre pregono y transmito y quiero reivindicar que hoy en día aún se pueden hacer discos y trabajar con esa música que llamo “de piel”.