Cursa San Silvestre de Sant Julià de Lòria

La tradicional cursa solidària Cursa Sant Silvestre, popular i festiva el proper 30 de desembre

La tradicional i solidària Cursa Sant Silvestre continuarà amb un caire popular, festiu i no competitiu per tant, no hi haurà ni temps ni guanyadors. Com sempre es farà amb l’habitual barret de Pare Noel o si ho prefereixes, pots fer-la disfressat i entrar en el concurs de la disfressa més original.

EL DORSAL La recollida de dorsal + barret de Pare Noel + detall de benvinguda (per als primers 400 inscrits) es realitzarà a LAUesport (plaça Calonge-Sant Antoni, S/N - Sant Julià de Lòria) del 27 al 29 de desembre o el mateix dia de la cursa fins a les 20 h. Es recomana no esperar a l’últim moment per evitar aglomeracions.

CONCURS DE DISFRESSES, PREMIS I... XOCOLATADA! Els participants (categoria absoluta) presents al finalitzar la cursa, entraran amb el seu número de dorsal en el sorteig de diferents regals. El menors d’edat no podran participar en cap sorteig que suposi un joc d’atzar. I per acabar, ho celebrarem amb una xocolatada!. També hi haurà un premi d’un pernil per la disfressa més original: Premi per a cada una de les tres categories (Baby, Júnior i Absoluta). Es valorarà la dificultat, creativitat i originalitat de la disfressa així com l’animació realitzada durant la cursa. Per optar a aquest premi, els participants, tindran que identificar-se al lloc de sortida i fer-se una fotografia acreditativa.

SOM SOLIDARIS! Si no pots participar a la cursa, podràs fer un donatiu amb el “Dorsal 0” per a Càritas Parroquial. Per més informació click aquí