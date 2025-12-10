Bases legales sorteo: Consigue unas entradas dobles para Premier Padel Finals Barcelona en el Palau Sant Jordi

BASES LEGALES DEL CONCURSO

"Consigue unas entradas dobles para Premier Padel Finals Barcelona en el Palau Sant Jordi"

La participación en el presente concurso supone la aceptación íntegra de todos los términos y condiciones incluidos en estas bases. El incumplimiento de alguna de las bases, excluirá al participante del presente concurso. En caso de existir dudas o discrepancias en la interpretación de las presentes bases legales prevalecerá el criterio de EDICIONES DEPORTIVAS CATALANAS S. A.

• OBJETO DEL CONCURSO:

EDICIONES DEPORTIVAS CATALANAS, S.A. (en adelante DIARIO SPORT), organiza un concurso para ganar un premio que dará Diario SPORT a los ganadores, consistente en conseguir unas entradas dobles para Premier Padel Finals Barcelona en el Palau Sant Jordi. Diario SPORT únicamente será responsable de la entrega del premio que incluirá:

• Consigue unas entradas dobles para Premier Padel Finals Barcelona en el Palau Sant Jordi (habrá dos premiados con dos entradas cada uno)

El premio objeto de esta promoción es intransferible y no podrá ser objeto de cambio, alteración o compensación así como tampoco podrá ser canjeable en metálico.

El ganador no podrá comercializar, vender, ofrecer para su venta, subastar o de cualquier modo utilizar el premio en relación con ningún otro concurso o promoción.

El premio estará sujeto a las retenciones e impuestos y, en general, a la normativa que resulte de aplicación en el país de residencia fiscal del premiado, todo ello de acuerdo con lo previsto en el apartado de Fiscalidad de estas Bases.

• PARTICIPANTES:

El ganador del sorteo deberá ser persona física, mayor de edad (o menor, siempre y cuando tenga la autorización del padre, la madre, tutor legal o una persona autorizada mayor de 18 años) y que resida en territorio español.

No podrán participar en este concurso las personas que no cumplan con los requisitos anteriores, los empleados en activo de DIARIO SPORT en la fecha del sorteo, ni sus familiares directos, ni aquellas otras empresas relacionadas, directa o indirectamente, en la realización del presente concurso.

• DURACIÓN:

La participación en el presente concurso se iniciará el día 10 de diciembre de 2025 y finalizará el día 10 de diciembre de 2025 a las 21:00h, ambos inclusive.

El día 10 de diciembre se sorteará el nombre de los dos ganadores y tres suplentes.

• MECÁNICA DEL CONCURSO:

La forma de participar en el concurso consiste en sobre una foto publicada en el feed de la cuenta de Instagram de DIARIO SPORT (@diariosport) realizar las siguientes acciones:

• Seguir a @diarisport

• Dar like a la publicación y comentar en el post etiquetando a una persona. Cuantas más veces se etiquete (a distintas cuentas), más posibilidades.

No tendrán validez a efectos del sorteo aquellas publicaciones que excedan o difieran del contenido indicado en las presentes bases así como aquellas que contengan contenidos inadecuados, inapropiados y ofensivos a criterio de DIARIO SPORT

En particular, se rechazarán todas las publicaciones cuyo contenido incluya expresiones violentas, sexistas, racistas o susceptibles de vulnerar derechos de terceros.

A título meramente enunciativo, las publicaciones no podrán incorporar marcas o signos distintivos, ni contenidos, materiales o bienes de terceros así como tampoco podrán aportar datos susceptibles de ser considerados datos de carácter personal de terceros.

Diario SPORT se reserva el derecho de descalificar o solicitar la eliminación de aquellas publicaciones que no cumplan los requisitos técnicos, estéticos o atenten contra los principios antes indicados.

Una vez finalizado el plazo de participación en el concurso - 10 de diciembre de 2025 - DIARIO SPORT sorteará el día 10 de diciembre a las 22h, a través de un software automatizado, el premio, debiendo obtenerse dos ganadores y tres suplentes de entre todos los participantes.

Desde el DIARIO SPORT se pondrán en contacto con el ganador a través de Mensaje Directo, solicitando al ganador el nombre, D.N.I., dirección de correo electrónico y teléfono, y se informará del procedimiento para la entrega del premio. En caso de no obtener respuesta por parte del ganador en un plazo de 3 horas desde la comunicación de DIARIO SPORT, se contactará con el primer suplente y, en caso negativo tras 3 horas, con el segundo suplente.

• ALTERACIÓN O MANIPULACIÓN DEL CONCURSO:

DIARIO SPORT se reserva el derecho de ejercitar las acciones que sean oportunas para evitar que cualquier participante o tercero haga un uso fraudulento, altere, manipule o especule el presente concurso.

• EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD:

Dadas las características inherentes del entorno de Internet, DIARIO SPORT no puede garantizar que Instagram esté libre de intrusiones, interrupciones o suspensiones por causas fortuitas, internas o externas, casos de fuerza mayor o por cualquier causa fuera de su control; por lo tanto DIARIO SPORT queda eximido de cualquier responsabilidad derivada de tales hechos y/o actos.

En razón de lo expuesto anteriormente, en caso de interrupciones de cualquier tipo en Instagram, DIARIO SPORT no estará obligado a prorrogar el plazo para participar en el sorteo, dándose por finalizado el plazo estipulado en las presentes Bases, a menos que DIARIO SPORT determine lo contrario.

Si, por caso fortuito o de fuerza mayor, el sorteo no se puede llevar a cabo como originalmente fue planeado, DIARIO SPORT, en la medida en que esté permitido de acuerdo con las disposiciones legales de España, podrá decidir unilateralmente cancelar, retrasar o modificar el sorteo o cualquier parte del mismo, y podrá realizar el sorteo con las participaciones elegibles que se hubieran podido salvar, sin responsabilidad u obligación alguna frente a cualquier otro participante, presente o futuro, en la medida en que la ley aplicable lo permita y previo cumplimiento de los procesos administrativos y disposiciones que correspondan.

DIARIO SPORT queda exonerado de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de cualquier circunstancia imputable a terceros que pueda afectar al correcto disfrute del premio.

DIARIO SPORT únicamente será responsable de la entrega del premio descrito en el Objeto, quedando exonerada de cualquier otra responsabilidad en relación a la mecánica y procedimiento del concurso.

• TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (“RGPD”), así como cualquier ley nacional que resulte de aplicación, DIARIO SPORT será la responsable de dar cumplimiento a las obligaciones que les correspondan en materia de protección de datos durante la ejecución del presente sorteo. Los datos de los participantes serán objeto de tratamiento con la finalidad de gestionar el presente concurso.

DIARIO SPORT llevará a cabo el tratamiento de datos de carácter personal que resulte necesario para la realización del concurso, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de protección de datos que sea de aplicación, y que en el presente caso consiste principalmente en la entrega al ganador o ganadora de unas entradas dobles para Premier Padel Finals Barcelona en el Palau Sant Jordi.

• FISCALIDAD:

Los premios de los sorteos pueden tener la consideración de rendimiento o renta sujeta a gravamen, siéndoles de aplicación la legislación fiscal aplicable tanto en la jurisdicción de residencia de la entidad que realice la entrega del incentivo, como en la jurisdicción de residencia del ganador, sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en los Tratados y Convenios Internacionales que pudieran ser aplicables.

La entidad DIARIO SPORT que corresponda realizará la retención o ingreso a cuenta que procedan de acuerdo con la legislación vigente.

Cualquier impuesto o tributo que se derivase del incentivo para el vencedor, será por cuenta de éste y de su exclusiva responsabilidad, cualquiera que sea la jurisdicción en que resulte aplicable. Los premiados quedan obligados a cumplir las obligaciones fiscales que resulten aplicables en su jurisdicción de residencia. No obstante lo anterior, siempre y cuando lo permita la legislación vigente en la jurisdicción de la entidad que realice la entrega del incentivo, dicha entidad asumirá la retención o ingreso a cuenta que pudiera corresponder sobre el incentivo en el momento de la entrega.

Por lo anterior, los premiados quedan enterados de las consecuencias tributarias de todo tipo que, en su caso, pudieran derivarse de la obtención del incentivo.

• ACEPTACIÓN DE LAS BASES:

El hecho de participar en el presente concurso supone el conocimiento y la aceptación íntegra de lo dispuesto en las presentes Bases Legales, así como el criterio interpretativo de DIARIO SPORT en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada del presente concurso.

• LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN:

Las presentes bases se rigen por la ley española. Los participantes aceptan que cualesquiera controversias que puedan surgir en la interpretación y ejecución de estas bases quedarán sometidas a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de la ciudad de Barcelona.