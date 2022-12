BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN “HONOR Earbuds 2 Lite y pack sorpresa”

1.- ENTIDAD ORGANIZADORA La Empresa EDICIONES DEPORTIVAS CATALANAS, S.A. (en adelante, “Diario SPORT” o la “Empresa”), con domicilio en 08908 – L’Hospitalet de Llobregat, Avda. Gran vía de l’Hospitalet, 163-167, con NIF A-0.605503, convoca, con el fin de fidelizar a sus lectores, el sorteo “HONOR Earbuds 2 Lite y pack sorpresa” (en adelante, el “Sorteo”) de ámbito nacional, a desarrollar a través de Internet, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado requisitos de participación.

2.- FECHA DE INICIO Y FECHA DE FINALIZACIÓN El plazo de participación empezará el 2 de diciembre de 2022 y quedará cerrado el 5 de 2022 a las 23:59 horas. No se tendrán en cuenta las participaciones realizadas fuera del plazo indicado.

3.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DEL SORTEO La participación en este Sorteo supone la aceptación incondicional y el respeto de lo dispuesto en las presentes Bases Legales. Los requisitos de participación serán los siguientes: - Podrán participar aquellas personas que residan en España y sean mayores de 18 años. - Los Participantes deberán ser titulares de una cuenta válida y pública de Instagram. - Los Participantes deberán (i) seguir a los perfiles @diariosport y @honor_es y (ii) dejar un comentario en la publicación habilitada al efecto indicando: su jugador favorito del Mundial de Qatar 2022 y mencionando a 2 amigos/cuentas de Instagram. - Los Participantes sólo podrán participar con una única cuenta válida de Instagram; si se detectara que un lector participa con varias cuentas de email, este será descalificado.

4.- RESOLUCIÓN DEL SORTEO Y PREMIOS Una vez finalizado el plazo de participación en el Sorteo, entre todos los Participantes, la Empresa elegirá al azar un ganador. La selección de los ganadores se realizará de forma aleatoria a través de la plataforma https://commentpicker.com/ es una plataforma que garantiza la transparencia del resultado del sorteo y como prueba de ello emite, en su caso, un certificado de validez para cada uno de sus sorteos, cuyo resultado es inalterable por el organizador del sorteo, y que cualquier usuario participante puede solicitar al organizador. Los premios entregados estarán sujetos a la normativa fiscal vigente. El nombre de usuario del ganador podrá ser publicado en el perfil de Instagram del Diario Sport. A su vez, el equipo de Diario SPORT se pondrá en contacto con el ganador vía mensaje privado de Instagram, a los efectos de notificar formalmente la consecución del premio que corresponda y acordar el procedimiento para la entrega del mismo. En este sentido, Diario SPORT se reserva el derecho a solicitar al ganador que le proporcione los datos personales que sean razonablemente necesarios para la satisfacción del premio. La negativa por parte del ganador a proporcionar dichos datos personales, si esto imposibilitase de forma objetiva la entrega efectiva del premio, implicará la pérdida del derecho al premio por parte del ganador. Igualmente, no tendrá derecho a recibir el premio aquel ganador que no cumpla con los requisitos estipulados en las presentes Bases Legales.

5.- LIMITACIONES Si se evidenciase que cualquiera de los Participantes no cumple con los requisitos exigidos en las Bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos, su participación se considerará nula y quedarán automáticamente excluidos del Sorteo. A su vez, cualquier intento de entorpecer el buen desarrollo del Sorteo ya sea por intervención humana o mediante un autómata dará lugar a la descalificación inmediata del participante anulándose su candidatura. No podrán participar en el Sorteo las siguientes personas: (i) Los trabajadores por cuenta ajena empleados en cualquiera de las sociedades y otras entidades con personalidad jurídica vinculadas a Diario SPORT y al grupo Prensa Ibérica Media (ii) Las personas físicas que participen directa o indirectamente en el capital de Diario SPORT y grupo Prensa Ibérica Media (iii) Cualquier otra persona física que haya participado directa o indirectamente en la organización de este Sorteo o haya estado involucrado directa o indirectamente en su preparación o desarrollo (agencia, proveedores, etc.). El premio entregado no será transferible ni susceptible de cambios, alteraciones o compensaciones a petición de los Participantes, no pudiendo ser canjeado por cualquier otro producto. La Empresa se reserva el derecho, si concurre justa causa y previa comunicación en legal forma, de efectuar cualquier cambio, suspender o ampliar este Sorteo. Asimismo, se reserva el derecho de modificar o ampliar estas bases promocionales, en la medida que no perjudique o menoscabe los derechos de los Participantes en el Sorteo, sin que ello de derecho en ningún caso a reclamación alguna por parte de los Participantes en el Sorteo. Correrán a cuenta y cargo del ganador cualquier carga fiscal o tributaria que la aceptación del premio pudiera suponerle, así como cualquier otro gasto derivado de la promoción que no esté expresamente asumido por los organizadores en las presentes Bases Legales. Se establece un plazo de 15 días naturales desde la fecha de la concesión del premio, para efectuar cualquier reclamación motivada.

6.- PUBLICACIÓN DE COMENTARIOS U OPINIONES No se permitirán comentarios u opiniones cuyo contenido se considere inadecuado, que sean ofensivos, injuriosos o discriminatorios o que pudieran vulnerar derechos de terceros. Tampoco ser permitirán comentarios contra un particular que vulneren los principios de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. No nos responsabilizaremos de los daños ocasionados por los comentarios que hagan los participantes en el Sorteo, y que en cualquier momento pudieran herir la sensibilidad de otros participantes. La participación en el presente Sorteo, así como la publicación de los comentarios que se realicen por parte de los Participantes en las publicaciones, no podrán vulnerar bajo ningún concepto las Reglas comunitarias de Instagram (https://help.instagram.com/477434105621119/?helpref=hc_fnav) ni las Condiciones de uso de Instagram (https://help.instagram.com/478745558852511). Cualquier intento de entorpecer el buen desarrollo del Concurso ya sea por intervención humana o mediante un autómata dará lugar a la descalificación inmediata del participante anulándose su candidatura.

7.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD A título enunciativo, pero no limitativo, la Empresa no se responsabilizará de las posibles pérdidas, robos, retrasos o cualquiera otra circunstancia imputable a terceros que puedan afectar al desarrollo del presente Sorteo, así como tampoco del uso que haga el Participante respecto del premio que obtenga de este Sorteo. No se asumirá la responsabilidad, en casos de fuerza mayor o caso fortuito, que pudieran impedir la realización del Sorteo o el disfrute total o parcial del premio.

8.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EDICIONES DEPORTIVAS CATALANAS, S.A. como “responsable del tratamiento” tratará los datos personales de los Participantes en el Sorteo (nombre completo, razón social, imagen, datos de contacto y datos económicos y financieros, en caso de resultar ganador) con las siguientes finalidades: • Gestionar la participación en el Sorteo. • Verificar el cumplimiento de los requisitos para la participación y evitar las participaciones fraudulentas y/o contrarias a las presentes bases legales. • En su caso, gestionar y facilitar la entrega de los premios. • Cumplimiento de las obligaciones legales y/o fiscales que pudieran corresponder a la entidad organizadora del Sorteo. • Comunicación y difusión de las actividades relacionadas con el Sorteo. La base legal para el tratamiento de los datos personales es la ejecución de la relación jurídica adquirida mediante la aceptación de las bases legales, así como, en su caso, el cumplimiento de las obligaciones legales que sean aplicables a las entidades organizadoras. No se prevén comunicaciones de datos personales a terceras entidades y los datos personales se conservarán durante los plazos legales que sean de aplicación, siempre que el interesado no haya ejercido su derecho de supresión. El Participante puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, mediante escrito, acompañado de copia del DNI, que puede remitir a protecciondatos@prensaiberica.es. Asimismo, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) El Participante puede obtener información adicional sobre las condiciones del tratamiento de datos de Diario SPORT mediante un correo electrónico a la dirección: protecciondatos@prensaiberica.es

9.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN Estas bases legales se regirán de conformidad con la ley española. Serán competentes para resolver cualquier reclamación o controversia que pudiera plantearse en relación con la validez, interpretación o cumplimiento de estas Bases los Juzgados y Tribunales de Barcelona.