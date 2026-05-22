Barcelona celebrará la sexta edición de los Premios Woman SPORT para seguir impulsando el deporte femenino

La ciudad de Barcelona volverá a convertirse en el epicentro del deporte femenino con la celebración de la sexta edición de los Premios Woman - SPORT, un evento que se ha consolidado como una de las grandes citas nacionales dedicadas a reconocer y visibilizar el papel de la mujer en el deporte.

Tras el éxito de las cinco primeras ediciones, SPORT y Woman volverán a unir fuerzas para organizar una gala que premiará a deportistas, figuras influyentes y proyectos que han contribuido a transformar el deporte femenino tanto a nivel nacional como internacional.

Las premiadas de la sexta edición de los Premios Woman - SPORT

La sexta edición de los Premios Woman - SPORT reconocerá a algunas de las figuras más destacadas del deporte, la empresa y la inspiración social vinculada al universo femenino. La gala premiará trayectorias, proyectos y referentes que han contribuido a transformar el deporte desde diferentes ámbitos.

Estas son las galardonadas de la edición 2026:

Premio Directiva: Marián Mouriño

Marián Mouriño Premio Pionera: Pilar Pasanau

Pilar Pasanau Premio Iniciativa: Lola Fernández Ochoa

Lola Fernández Ochoa Premio Emprendedora: Vikika Costa

Vikika Costa Premio Superación: Edurne Pasaban

Edurne Pasaban Premio Equipo: Valencia Basket

Valencia Basket Premio SPORT Talent: Paula Ordovás

Paula Ordovás Premio Deporte Adaptado: Nuria Marquès

Nuria Marquès Premio Proyección: Marta Ortega

Marta Ortega Premio Woman SPORT: Alexia Putellas

Una gala que ya es referencia en el deporte femenino

El evento volverá a celebrarse en el emblemático Hotel Miramar Barcelona, situado en la montaña de Montjuïc, un escenario que se ha convertido en símbolo de una gala que crece edición tras edición. Además, la velada contará con un catering exclusivo diseñado por Nandu Jubany, uno de los chefs más reconocidos de la gastronomía catalana.

Durante la ceremonia se entregarán diferentes galardones destinados a reconocer trayectorias deportivas, proyectos inspiradores y figuras que han roto barreras dentro y fuera de la competición. El objetivo sigue siendo el mismo desde su creación: dar visibilidad al talento femenino y generar referentes para las nuevas generaciones.

Barcelona, capital del deporte y la igualdad

La continuidad de los Premios Woman - SPORT reafirma también la apuesta de Barcelona por los grandes eventos vinculados al deporte, la diversidad y la igualdad. La ciudad volverá a reunir a atletas, clubes, instituciones, marcas y personalidades del mundo deportivo en una jornada que combinará reconocimiento, inspiración y networking.

Además, la gala tendrá una amplia cobertura a través de SPORT y sus plataformas digitales y redes sociales, acercando el evento a miles de seguidores y reforzando el impacto de una iniciativa que ya forma parte del calendario deportivo y social del país.

Un evento que sigue creciendo edición tras edición

Desde su nacimiento, los Premios Woman - SPORT han evolucionado hasta convertirse en mucho más que una entrega de premios. La gala representa una plataforma de visibilidad para historias de superación, liderazgo y transformación social a través del deporte.

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Con esta sexta edición, el evento busca seguir ampliando su alcance y consolidarse como uno de los grandes reconocimientos al deporte femenino en España.