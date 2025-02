Aplausos y anécdotas en una gala redonda

Sin duda, en una gala quienes se llevan el protagonismo son, lógicamente, los premiados. Al fin y al cabo, la fiesta es para ellos. Pero entre bambalinas son muchas las cosas que van sucediendo desde que se abre la puerta hasta que se va el último invitado... o trabajador porque quienes cerramos el edificio solemos ser los periodistas del medio organizador, gajes del oficio.Si muchas veces las autoridades suelen hacerse esperar, no fue el caso de la Festa de l’Esport Català.

El auditorio de la America’s Cup Experience abría puertas a las 18.00 horas y los primeros en llegar fueron el Secretari General de l’Esport, Abel Garcia, el presidente de la UFEC, Gerard Esteva, y el consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll. Probablemente sea un tema de disciplina deportiva ya que Garcia es un hombre muy metódico que se levanta cada día a las 5 de la mañana para salir a correr... y no puede fallar a la cita porque su acompañante es nada menos que el President de la Generalitat, Salvador Illa. Mucho habrá tenido que ver Abel Garcia en el buen crono del President en la Mitja de Barcelona, donde entró a meta con 1h.36’43”, que no está nada mal.

Berni Álvarez, atento

Y hablando de disciplina deportiva, pocos minutos después llegó el conseller d’Esports de la Generalitat, Berni Álvarez. Imposible pasar desapercibido con sus 1,95 metros de altura, algo que no parece importarle ya que es un hombre que irradia simpatía, amable y cercano, al que no le importa saludar y atender a todos, y más, sabiendo lo mucho que celebran federaciones, clubes y deportistas la creación de la Conselleria d’Esports, una eterna reivindicación.

Álvarez, que cuando era jugador no se iba de la pista hasta conseguir un triple en las ruedas de calentamiento previas al partido para dar confianza a sus compañeros -era el más buscado para el juego exterior-, departió en la gala con algunos presidentes de federaciones y clubes que, a buen seguro, le trasladaron algunas peticiones.

Así vivimos la Festa de l´Esport Català / PI STUDIO

Maribel Zamora, presidenta de la Federació Catalana de Voleibol -que, por cierto, una confusión la dejó sin subir al escenario-; Jordi Tamayo, presidente de la Federació Catalana de Tennis; Mercè Rosich, presidenta de la Federació Catalana d’Atletisme, o Ignasi Planas, presidente de la Federació Catalana de Rugbi premiada en la Festa, fueron algunos de los presidentes federativos que pasaron por un Photocall que contó con una multitud de cámaras, fotógrafos y periodistas. Y es que SPORT, la UFEC y la Conselleria d’Esports contaron con un reclamo en su Festa que nunca falla:un jugador del Barça. Increíble el poder de convocatoria que conllevó la presencia de Pau Cubarsí, el nuevo líder de la defensa azulgrana que, con tan solo 18 años, ya es toda una estrella que brilló con luz propia en la Festa de l’Esport Catalá.

Brilló y mucho Ariana Sánchez, que pudimos comprobar que sí, los suyos siempre la han apoyado y también ayer, donde llegó acompañada de familia y amigos para vivir juntos un momento tan especial.

La natación nunca falla

El mundo del agua siempre está presente. Ya es todo un clásico en la Festa de l’Esport la presencia de nadadoras como Laura Roca, Èrika Villaécija, Emma Garcia o Gemma Mengual, mentora de Dennis González, quien se llevó el premio gordo de la noche: Millor Esportista Català del 2024. Todas ellas acudieron a una gala que ofreció un lleno absoluto con más de 450 invitados que disfrutaron de un acto ágil y emotivo, muy bien conducido por la periodista de TV3 Marta Bosch, y también de un aperitivo servido en el restaurante Vraba.

Quien llegó justo a tiempo, directo de Madrid, fue el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes. Pero ello no le impidió atender a los medios, muy interesados en temas candentes como la problemática arbitral o las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor, que avaló recordando que el CSD siempre mira lo mejor para los deportistas y por ello les permitieron jugar, pese a estar el tema pendiente de la justicia.

El diálogo Rull-Uribes

Fue curioso verle conversar cordialmente con Josep Rull, presidente del Parlament de Catalunya. Lo que darían muchos por saber qué se contaron. El exhomólogo de Uribes, Albert Soler, seguro que le habló de su experiencia. El ahora CEO de los centros deportivos Metropolitan la utilizará a buen seguro en la eminente expansión a nivel nacional e internacional de esta cadena de gimnasios que, precisamente ayer, abrió un nuevo centro en Niza.

Representantes de Meroil y de Coty, empresa líder del sector de la perfumería, son también fieles a esta gala, algo que desde la organización se agradece, ya que los sponsors son siempre una garantía de éxito. Como lo es también la presencia de personalidades como Josep Maldonado, alguien con un gran poder de convocatoria que nos hace la competencia con su sensacional gala de la Fundació ESI.

Y les contaré interioridades de este diario. Joan Vehils, el director, fue duda hasta última hora. El día anterior se tuvo que marchar a casa con 38,7 de fiebre y todos nos pusimos a temblar. Pero no hay nada que no resuelva un puñado de ibuprofenos. Finalmente se recuperó y aguantó hasta el final. Y cuando digo final me refiero a final de verdad. Junto a la subdirectora Iulene Servent, el fotógrafo Valentí Enrich, el redactor Ramon Palomar, el documentalista Juan Moya y una servidora cerramos el chiringuito tras comprobar que todas las páginas especiales de la gala estaban terminadas.

Cubarsí debió soñar esa noche con Vehils y su vaticinio de que será Balón de Oro... No está mal la presión del señor director.