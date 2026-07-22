Albert Bermúdez: "La imitación de Vinicius es otro nivel"

Albert Bermúdez se ha convertido en una de las voces más reconocibles del panorama deportivo... Para ser justos, su voz no, la de los muchos personajes que imita, entre ellos, sobre todo, futbolistas, entrenadores y dirigentes. El colaborador del Què t'hi Jugues! (SER Catalunya) visitó la redacción de SPORT para repasar sus inicios, el fenómeno viral de Vinicius, su pasión por el Barça y el trabajo que hay detrás de cada personaje.

¿Guionista? ¿Imitador? ¿Periodista?

Imitador, ¿no? Es lo que más se destaca de mí últimamente.

¿De dónde te viene lo de imitar?

Imito desde pequeño. Empecé imitando una vez a mi abuelo. Luego fui imitando a algunos famosos, profesores... Creo que nadie se esperaría que algo así se pudiera convertir en tu trabajo, pero siempre me habían gustado mucho tanto el humor como el periodismo. Me gusta haber llegado hasta aquí.

Albert Bermúdez, imitador del Què t'hi jugues!, visitó la redacción de SPORT / VALENTÍ ENRICH

¿Te generó algún problema esto de imitar?

No, al contrario. Era divertido. Eras un poco el chico que cae bien y hace reír. A algunos profesores igual no les caía tan bien, pero problemas, no muchos.

Estudiaste periodismo.

Sí, sí, la carrera.

¿Te sientes periodista?

Cada vez menos. Creo que como periodista no tendría nada que aportar que no hubiera tenido cualquier otra persona salida de una facultad. Como periodista no tenía nada especial que aportar.

Como imitador, sí. Lo haces a diario en el programa 'Què t'hi jugues!', de la Cadena SER. ¿Cuándo te das cuenta de que vas a poder vivir de imitar?

Igual todavía no me he dado cuenta. Estamos en un mundo en el que es difícil sobrevivir. Pero sí que, por ejemplo, cuando tenía 30 años y estaba en Flaixbac, estaba cobrando más o menos la mitad que un profesor de secundaria, que era mi plan B. Porque yo he sido profesor de secundaria durante tres años. Y pensé: “Si no estoy ganando por lo menos lo que un profe, que además se están quejando constantemente, igual mejor intento vivir de otra cosa”.

¿Fuiste profesor? ¿Imitabas durante las clases?

Sí, algunas veces. Hubo una época en la que estaba ya en Flaixbac de seis a ocho de la mañana y a las nueve entraba en un colegio de Granollers a dar clase. Sobre diciembre de ese mismo año se descubrió, alguien hizo la conexión. Luego pasaron un par de semanas en las que ser profesor fue difícil, nadie quería hacer clase.

¿Quién te ha dicho que tengo un coeficiente intelectual alto? ¿Quién te ha mentido de esta forma? No hay fuentes. No hay pruebas. No hay pruebas de que sea así, pero tampoco de que no lo sea.

¿Qué clases dabas?

Empecé dando alemán como optativa y luego ya catalán, inglés y algunas asignaturas en inglés, como Sociales.

¿Siempre lenguas?

Sí, porque cuando has estudiado Periodismo, para hacer luego el máster de profesor, básicamente te sirve para impartir lengua. En mi caso, catalán.

¿Y Alemania? ¿Por qué te fuiste?

Quería hacer algo parecido a un Erasmus, aunque no lo fuera. Entonces mi padre me dijo que, como el inglés lo hablaba suficiente bien, que fuera a un sitio donde no se hablara. Dos días después se oficializó lo de Guardiola al Bayern y fue un poco como si la vida me estuviera diciendo: “Tira para allá”.

¿A Múnich?

A Múnich.

¿Y cuánto tardas en aprender alemán?

Lo suyo. En tres o cuatro meses tenía que plantarme allí. Llegué con un nivel bastante básico, pero una vez allí fue inmersión lingüística total.

Albert Bermúdez, imitador del Què t'hi jugues!, visitó la redacción de SPORT / VALENTÍ ENRICH

Me han dicho que tienes un coeficiente intelectual bastante alto.

¿Quién te lo ha dicho? ¿Quién te ha mentido de esta forma? No hay fuentes. No hay pruebas. No hay pruebas de que sea así, pero tampoco de que no lo sea.

¿En qué te ha cambiado la vida ser tan público?

No acabo de gestionar bien esto, creo. Porque sigo considerándome alguien bastante tímido, aunque no lo parezca. Me gusta imitar y me gusta mucho hacer mi trabajo, pero me abruma un poco. Creo que hay gente a la que le tengo que pedir perdón porque igual parezco borde, pero simplemente no asumo todavía que algo se haya hecho tan viral o haya gustado tanto. Hay muchos días en los que voy por la calle y alguien me dice: “¡Pasegunda! ¡Ta!”. Y yo pienso: “Hostia, hola”.

Creo que hay gente a la que le tengo que pedir perdón porque igual parezco borde

¿No te gusta que te pidan fotos?

No es que no me guste. Es que no sé cómo responder. En el fondo sí que me gusta. ¿A quién no le gusta el reconocimiento de que está haciendo bien su trabajo? Lo que pasa es que no sé gestionarlo. No es que no me guste recibir buenas palabras, es que no estoy acostumbrado.

¿La de Vinicius es la imitación más celebrada?

Creo que sí. Ha sido otro nivel. Nunca me había visto tanta gente. Recibo mensajes por Instagram de gente que me dice: “Tengo un amigo que cumple años, ¿puedes mandarle un ‘Pasegunda’?”. Y bueno, pues vamos para allá.

¿Es el personaje que más te gusta?

Tengo uno al que le tengo mucho cariño, que es Mourinho, porque fue el primero que imité en mi vida.

¡Vuelve a Madrid!

Y todavía me gusta más. Es un personaje que siento muy mío. Que vaya al Madrid es lo mejor que me puede pasar. Es el primer personaje que imité de pequeño, cuando estaba en el Chelsea. Desde entonces han pasado más de veinte años y sigo imitándolo. Lo tengo totalmente interiorizado.

¿Se puede imitar a todo el mundo?

Yo creo que no. Hay gente que tiene una voz demasiado normal. Del timbre, de las posibilidades de tu propia voz. Hay sitios a los que ya no llegas. Ahora mismo me está costando mucho con Mbappé porque no es del todo francés, no es del todo español. Tiene un acento muy raro. Hay que estudiar cada sílaba. Y además habla muy rápido.

Hablabas antes de que te lo pasas bien, pero detrás hay mucho trabajo. Esa esa la sensación que da el Què t’hi Jugues!

Sí. Hay mucho trabajo detrás. Pero en el fondo es súper guay. Es una redacción con un ambiente muy sano y muy bonito. Me siento como en casa. Es una absoluta pasada trabajar con la gente con la que trabajo.

Además, hablando del Barça, que es una de tus pasiones. Eres culé.

Sí, soy socio desde que murió mi abuelo. Tendría diez u once años. Soy del Barça de toda la vida. Aunque de pequeño me dio muy fuerte por el Deportivo porque Valerón fue quien me aficionó al fútbol.

Albert Bermúdez, imitador del Què t'hi jugues!, visitó la redacción de SPORT / VALENTÍ ENRICH

¿Y cómo has ido modulando tu pasión por el Barça? ¿En qué momento está ahora tu cariño por el club?

Ahora mismo está muy alto. Creo que todo el mundo se siente muy orgulloso de lo que es el Barça. Hay mucho auge porque se están haciendo las cosas muy bien. También te digo que no soy de esos futboleros que no duermen cuando pierde el Barça. Al día siguiente hay que levantarse igual y no pasa nada.

¿Qué te genera Hansi Flick?

Es una persona entrañable. Creo que todo el mundo le ha cogido muchísimo cariño porque ha entendido perfectamente lo que es Barcelona, lo que es Catalunya y lo que significa estar aquí. Es uno de esos entrenadores que te reconcilian no solo con el Barça, sino con el fútbol.

¿Qué jugadores te fascinan como futbolistas o a nivel humano?

No me lo había planteado, pero necesito entender por qué Anthony Gordon habla tan bien español. Y luego toda esta generación de La Masia me fascina. Cubarsí, Fermín, Gavi, Marc Bernal, Marc Casadó, Lamine Yamal... Necesito saber más de ellos. Creo que mucha gente ha iniciado una especie de romance con esta generación. Cuando el Barça estaba en uno de sus peores momentos aparece toda esta gente. Es impresionante.

Has hablado de Gordon. ¿Lo tendremos en Què t’hi Jugues! la próxima temporada?

Sería guay. Porque es un buen personaje. Ese punto de alguien que de repente es más catalán que nadie da mucho juego.