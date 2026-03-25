Vito Quiles y Rufián se quedan atrapados ante una multitud de gente: "Lo van a cortar esto"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció hoy en el Congreso de los Diputados para explicar la postura de España frente a la guerra en curso. En su intervención, Sánchez reafirmó su rechazo a cualquier intervención que considere injusta y contrastó su política exterior con la del expresidente José María Aznar.

“España no va a ser cómplice de mentiras disfrazadas de libertad. No esta vez, no mientras yo sea presidente”, declaró el mandatario, enfatizando su compromiso con la prudencia y la responsabilidad en la política internacional.

Asimismo, arremetió contra la falta de respaldo del Partido Popular (PP) y Vox a sus decisiones: “Callar ante una guerra injusta no es prudencia ni lealtad. Es un acto de cobardía y de complicidad”.

La conversación entre Gabriel Rufián y Vito Quiles

Tras la sesión, Vito acompañó a Rufián hasta el hotel, donde ambos protagonizaron el tradicional video que rápidamente se hizo viral en redes sociales, generando comentarios y memes entre usuarios. Durante su trayecto y estancia, Rufián y Vito mantuvieron una conversación distendida, que mostró tanto humor como anécdotas personales.

La charla derivó en comentarios sobre la política y la vida laboral: Vito mencionó: “El 'sarao' o que vas a montar con Irene Montero, ¿cómo va? Yo creo que usted y ella que tienen una cosa en común es que han trabajado ambos de dependientes y que ninguno de los dos quiere volver a su antiguo trabajo”, empezó preguntando el periodista. Rufián respondió: “Está muy bien trabajar de dependiente, pero trabajo aquí de momento”.

Rufián explicó: “Voy sin gorra, porque voy contigo, sino llevaría gorra”, y Vito bromeó: “¿Sabes quién llevaba gorra el otro día saliendo de un restaurante? Mbappé”. Rufián comentó: “Abascal no”, y Vito añadió: “Le quieren un poco más alomejor”. Entre risas, Vito siguió: “Si estos tuvieran 18 años, lo votaban”, y Rufián expresó preocupación: “Van a cortar esto”. Vito aseguró: “Te prometo que no lo corto” y añadió: “Estos chavales ven las entrevistas”. Rufián concluyó: “Por eso, la actitud frente a esto no es la de según quién”.

Gritos de Independencia

Tras hablar de Mbappé, se toparon con una multitud de gente, que ovacionó a ambos. Se oyeron gritos de "Independència", entre la multitud.

La conversación continuó entre bromas sobre la película Torrente, con Vito preguntando: “Ya, alomejor seguro que no te llevan a Torrente” y Rufián respondiendo: “Dos amigos míos salen en Torrente”. Luego Vito cuestionó: “Qué opinas de que la actriz haya cambiado a un independentista por un futbolista”, y Rufián opinó: “Te pega zero, eso es más de Ndongo”.

Finalmente, la charla concluyó con los habituales debates futbolísticos: Vito expresó: “Hala Madrid”, mientras Rufián defendió: “Visca el Espanyol”.